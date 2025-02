Elon Musk veut racheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars !

À la tête d’un consortium d’investisseurs, Elon Musk a lancé une offre publique d’achat non sollicitée de 97,4 milliards de dollars pour prendre le contrôle d’OpenAI, son rival dans le domaine de l’IA. Cette offre, révélée par le Wall Street Journal, intervient quelques mois seulement après que Musk a poursuivi OpenAI en justice pour son projet de transition vers une structure commerciale à but lucratif.

Cette offre de 97,4 milliards de dollars qui a pour but de racheter la branche à but non lucratif d’OpenAI intervient à un moment charnière pour OpenAI, qui s’apprête à se convertir en société à but lucratif et à lever 40 milliards de dollars.

« Il est temps pour OpenAI de redevenir la force du bien, axée sur l’open source et la sécurité, qu’elle était autrefois », a déclaré Musk dans un communiqué adressé au conseil d’administration d’OpenAI.

Le consortium, soutenu par xAI, la société d’IA de Musk, propose de fusionner avec OpenAI si l’accord est conclu. Le conseil d’administration n’a pas encore pris de décision concernant l’offre, mais Sam Altman, PDG d’OpenAI, l’a publiquement rejetée, proposant en retour de racheter Twitter (désormais X) pour le même montant.

Musk et Altman : Une rivalité qui dure depuis des années

Musk et Altman ont cofondé OpenAI en 2015, mais Musk a démissionné de son poste de coprésident du conseil d’administration en 2018 après que ses demandes de « participation majoritaire, de contrôle absolu et de poste de PDG » ont été rejetées. Il a ensuite fondé xAI en 2023 et s’est depuis engagé à harceler sans relâche OpenAI, et Sam Altman en particulier.

En mars 2023, Musk a cosigné une lettre ouverte appelant à une pause de 6 mois dans le développement de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4. En novembre de la même année, il a partagé une lettre anonyme accusant Altman de pratiques contraires à l’éthique.

Musk a poursuivi OpenAI à plusieurs reprises en 2024, l’accusant d’avoir violé le contrat de fondation de l’entreprise en privilégiant les intérêts commerciaux au détriment du bien public. Il a également attaqué Microsoft, un investisseur d’OpenAI, et a nommé Shivon Zilis, mère de trois de ses enfants, comme plaignante.

Une bataille sans fin ?

OpenAI a répondu en décembre en publiant un article de blog intitulé « Elon Musk voulait un OpenAI à but lucratif », détaillant le soutien initial de Musk à la transition vers le statut de société à but lucratif et fournissant des e-mails pour étayer ces affirmations. Les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur le litige en cours, mais, étant donné que la querelle entre les deux hommes dure depuis plus de 6 ans, il est peu probable que cette dernière salve marque la fin de leur combat.

OpenAI n’a pas encore commenté officiellement l’offre. L’entreprise se trouve actuellement à un tournant majeur, avec le projet Stargate, un ambitieux programme de 500 milliards de dollars visant à construire une infrastructure massive de centres de données pour l’IA.