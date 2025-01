OnePlus Watch 3 : ECG, température et bilan de santé en 60 secondes !

OnePlus s’apprête à dévoiler sa OnePlus Watch 3 lors de l’événement du 7 janvier 2025, qui marquera également le lancement des smartphones OnePlus 13. Avec des mises à niveau significatives, la OnePlus Watch 3 se positionne pour rivaliser avec les montres connectées premium d’Apple et Samsung.

Des fuites d’Android Authority et d’AssembleDebug dévoilent des détails prometteurs sur ses fonctionnalités et spécifications.

OnePlus Watch 3 : un accent sur le bien-être

Suivi ECG

La nouvelle version de l’application OHealth intègre une fonction d’ECG capable de détecter la fibrillation auriculaire (Afib), des contractions ventriculaires prématurées fréquentes (PVC) et des rythmes cardiaques anormaux. Cela place la OnePlus Watch 3 en concurrence directe avec des produits phares, comme l’Apple Watch Series 9 et la Samsung Galaxy Watch 6.

Surveillance de la température au poignet

La montre introduira une fonctionnalité de suivi de la température corporelle. Après 5 nuits au poignet, dont une session de 4 heures minimum, elle établira une ligne de base personnalisée, permettant un suivi précis des variations.

Bilan santé en 60 secondes

La fonctionnalité Bilan de 60 secondes analysera 7 indicateurs de santé, notamment les niveaux d’oxygène dans le sang, les données ECG, et les risques de ronflements. Cette vue d’ensemble vise à fournir des évaluations détaillées sur la santé cardiaque et les habitudes de sommeil.

Insights santé et suivi quotidien

Deux nouvelles fonctionnalités logicielles, Perspectives Santé et Journal santé, permettent aux utilisateurs de suivre leurs tendances de santé à long terme et de se concentrer sur des moments clés de la journée, comme le sommeil ou les entraînements.

Caractéristiques techniques et design

Sous le capot, la OnePlus Watch 3 devrait intégrer un Snapdragon W5 couplé à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Une batterie d’une capacité estimée entre 500 mAh et 631 mAh devrait offrir une autonomie prolongée, adaptée à un suivi continu des activités et de la santé. La OnePlus Watch 3 devrait conserver l’élégante esthétique de sa prédécesseure tout en introduisant une couronne rotative, idéale pour naviguer dans les menus, particulièrement lorsque l’écran tactile est difficile à utiliser, comme en mouvement ou dans des environnements humides.

Pour la première fois, la connectivité LTE pourrait être disponible sur une montre OnePlus, permettant des appels, des notifications, et du streaming musical sans téléphone. Toutefois, cette fonctionnalité pourrait être limitée à certains marchés, la Chine étant probablement la première à en bénéficier.

Un sérieux concurrent dans l’univers des montres connectées

Avec ses améliorations, la OnePlus Watch 3 s’annonce comme un sérieux concurrent dans le segment des montres connectées premium. Ses fonctionnalités santé, associées à une autonomie accrue et un design raffiné, en font une option prometteuse pour 2025.

Alors que le lancement approche, d’autres détails devraient émerger dans les prochains jours. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur cette montre connectée qui pourrait bien redéfinir le segment milieu à haut de gamme.