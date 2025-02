Accueil » Nothing Phone (3a) : Production en Inde, design transparent et zoom optique !

Nothing, la marque londonienne fondée par le cofondateur de OnePlus, Carl Pei, se prépare au lancement de son prochain smartphone milieu de gamme, la série Phone (3a). Avec l’événement du 4 mars qui approche à grands pas, la société maintient l’engouement en publiant des teasers et en révélant plus de détails sur l’appareil à venir.

Nothing a confirmé que la production du Phone (3a) est déjà en cours en Inde. L’appareil milieu de gamme à venir est assemblé dans une usine de Chennai, où plus de 500 travailleurs sont à l’œuvre, dont 95 % de femmes. Cette initiative intervient alors que Nothing célèbre une croissance impressionnante sur le marché indien, où la société a récemment enregistré une augmentation de 577 % en glissement annuel en 2024, alimentée par la forte demande pour la série Phone (2a) et sa sous-marque CMF by Nothing.

S’inspirant d’Apple, Nothing souligne fièrement que la série Phone (3a) combine le flair du design britannique avec l’expertise manufacturière indienne.

Nothing maintient également l’engouement en publiant davantage d’images teaser du Phone (3a), alimentant les spéculations sur ce qui nous attend. Le dernier indice suggère que, bien que le smartphone conserve l’esthétique caractéristique de Nothing, il pourrait porter la transparence à un niveau supérieur avec un dos en polycarbonate, une alternative plus légère au verre.

Spécifications et fonctionnalités attendues du Phone (3a)

Bien que Nothing garde les choses mystérieuses avec ses habituels teasers mystérieux, nous en savons déjà pas mal sur la série Phone (3a). Elle devrait fonctionner avec le Snapdragon 7 s Gen 3, avec deux configurations : 8 Go de RAM + 128 Go de stockage ou une variante plus musclée de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage.

L’écran bénéficie également d’une mise à niveau, passant à une dalle OLED 1080p de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 120 Hz. Mais le changement le plus excitant ? Un téléobjectif. Selon les rumeurs, il s’agirait d’un objectif de 50 mégapixels avec zoom 2x, ce troisième objectif a récemment été repéré dans une image pratique divulguée, confirmant la mise à niveau.

Il est également question d’un tout nouveau bouton sur l’appareil, et, bien que sa fonction reste incertaine, il pourrait s’agir d’un bouton dédié à l’appareil photo, peut-être quelque chose d’analogue au bouton de contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16. Si tel est le cas, il pourrait fonctionner comme un déclencheur et même aider au zoom, ce qui irait de pair avec le téléobjectif du Phone (3a).

Un téléobjectif : un atout pour le milieu de gamme ?

Si Nothing intègre effectivement un téléobjectif au Phone (3a), ce serait une initiative rare dans le segment du milieu de gamme, où les caméras à zoom sont encore assez rares.

Cela signifie que Nothing pourrait avoir un avantage, en particulier pour ceux qui souhaitent une configuration de caméra plus polyvalente sans avoir à passer à un appareil phare.