iPhone à triple pli : Apple explore-t-elle l’idée ?

Alors que les smartphones pliables sont désormais un élément courant dans la gamme de presque toutes les entreprises Android, celles-ci explorent maintenant des idées plus audacieuses, comme un combiné à trois volets. Apple, de son côté, finaliserait seulement les détails de production de son supposé premier smartphone pliable. Il est donc naturel de se demander si l’entreprise sortira un jour un smartphone à triple écran. Un initié s’est aventuré à une prédiction.

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que Apple entrerait sur le marché des pliables en 2026. Le premier smartphone pliable de l’entreprise pourrait intégrer son modem économe en énergie. Dans le futur, nous pourrions également voir l’entreprise adopter des caméras sous l’écran et des écrans sans aucune découpe.

Interrogé par un utilisateur sur la question de savoir si Apple avait un smartphone à trois volets en préparation, Gurman a répondu qu’il était trop tôt pour se prononcer, étant donné qu’Apple n’a même pas encore sorti de smartphone pliable.

Cependant, étant donné que Apple a toujours hésité à parier sur des idées audacieuses et naissantes, il est peu probable qu’elle envisage un smartphone à trois volets pour le moment. Le premier téléphone pliable a été lancé en 2018 et Apple a des années de retard dans cette catégorie.

Par conséquent, un iPhone à trois volets ne devrait pas apparaître de sitôt. Au plus tôt, nous pourrions en voir un vers la fin de la décennie.

Un lancement du premier pliable aux côtés de l’iPhone 18 ?

Apple n’a même pas encore lancé de smartphone pliable, et on peut déjà spéculer sur la prochaine étape. Mais c’est un concept passionnant. Apple doit commencer par un premier modèle ! L’iPhone pliable semble enfin devenir une réalité, une rumeur récente affirmant qu’il aura de grands écrans, un design fin, un système à double caméra et une batterie haute capacité.

Le premier appareil pliable d’Apple devrait être un pliable de style livre comme le Samsung Galaxy Z Fold 6 et, bien qu’Apple s’approvisionne en écrans auprès de Samsung, il concevra lui-même la charnière.

Le téléphone devrait être dévoilé aux côtés de l’iPhone 18 et Apple a fixé un objectif de vente très ambitieux pour l’appareil.