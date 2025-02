Accueil » Pixel 9a : écran et design inchangés, Google mise sur la continuité ?

Une image récemment divulguée du prochain Google Pixel 9a suggère que le design de l’écran du téléphone pourrait ne pas connaître de changements significatifs par rapport à son prédécesseur.

L’un des compromis que Google a fait pour maintenir le prix du Pixel 8a en dessous de 550 euros était un rapport écran/corps plus petit, ce qui signifie que la bordure noire autour de l’écran, appelée la lunette, occupait plus d’espace. D’après cette nouvelle fuite, il semble que le Pixel 9a pourrait perpétuer cette tendance.

Une récente fuite d’image de @evleaks montre ce qui semble être un rendu officiel basse résolution de l’avant du Pixel 9a. Bien que l’image soit floue, elle nous donne une idée de la taille de l’écran et de la situation de la lunette. Les coins du téléphone ressemblent à ceux des Pixel 9 et 9 Pro.

Une caméra frontale plus grande est également visible. Les lignes d’antenne, essentielles à la connectivité, sont visibles sur les côtés de l’appareil. Le fond d’écran affiché provient de la collection « Pétales tourbillonnants », une nouvelle collection qui n’est pas actuellement disponible sur la série Pixel 9. Le Pixel Launcher, qui contrôle l’écran d’accueil du téléphone et l’organisation des applications, semble le même qu’avant. Cela est prévisible, car les mises à jour majeures du lanceur accompagnent généralement les nouvelles versions d’Android et les sorties de smartphones phares.

La faible résolution de l’image divulguée rend difficile de faire des déclarations définitives, mais il semble que les bords d’écran à gauche, à droite et en bas de l’écran soient de la même taille. Cependant, le menton supérieur semble légèrement plus grand. Cela suggère que le Pixel 9a pourrait avoir un design d’écran analogue aux smartphones Pixel 2024. Il convient de noter que le Pixel 8a a un rapport écran/corps de 81,6 %. À titre de comparaison, les smartphones haut de gamme ont souvent des rapports supérieurs à 90 %.

Privilégier le rapport coût-efficacité

L’implication ici est que Google pourrait à nouveau privilégier le rapport coût-efficacité plutôt que de maximiser l’espace d’écran. Cela pourrait être un point à considérer pour les consommateurs à la recherche d’un smartphone avec un écran vraiment bord à bord.

Si l’image divulguée est exacte, le design du Pixel 9a pourrait ne pas représenter un grand pas en avant en termes d’esthétique de l’écran. Il s’agit d’une stratégie courante pour les fabricants qui visent à offrir des prix compétitifs sur le marché milieu de gamme.