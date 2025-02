OPPO Find N5 : Le pliable ultra-fin avec un écran sans pli !

OPPO a récemment intensifié la promotion de son prochain smartphone pliable, le Find N5, en mettant l’accent sur la réduction significative de la pliure de l’écran interne. Pete Lau, directeur produit chez OPPO, a partagé des images comparant la pliure du Find N5 à celle d’un concurrent, vraisemblablement le Galaxy Z Fold 6.

Les photos montrent que la pliure du Find N5 est presque inexistante, soulignant les efforts de OPPO pour améliorer l’expérience utilisateur en minimisant ce défaut souvent critiqué des smartphones pliables.

Le Find N5 est également présenté comme le smartphone pliable le plus fin du marché, avec une épaisseur de seulement 4,2 mm lorsqu’il est déplié, surpassant ainsi le précédent record détenu par le Honor Magic V3, qui mesure 4,35 mm.

Cette finesse est rendue possible grâce à une nouvelle conception de la charnière, permettant un pliage de l’écran sans laisser de pli visible.

En termes de spécifications, le Find N5 sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Il disposera d’un écran OLED principal de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que d’un écran secondaire de 6,3 pouces.

Find N5, une disponibilité prochainement

Le module photo arrière comprend trois capteurs de 50 mégapixels, incluant un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x. La batterie de 6 000 mAh prendra en charge la charge rapide filaire de 100 W et la charge sans fil de 50 W. Le smartphone bénéficiera également d’une certification IPX9, assurant une résistance à l’eau sous haute pression.

Le lancement du Find N5 est prévu dans environ deux semaines, avec une disponibilité mondiale attendue peu après. Il est également prévu que le Find N5 soit commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2 sur certains marchés internationaux.