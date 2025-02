Xiaomi Mix Flip 2 : le pliable compact qui mise sur la performance et l’innovation !

Xiaomi a fait son entrée sur le marché des smartphones pliables à clapet avec le Xiaomi Mix Flip l’année dernière. Désormais, la marque prépare activement son successeur. Une fuite de Digital Chat Station révèle plusieurs détails clés sur le Xiaomi Mix Flip 2, notamment ses améliorations, son design et sa période de lancement.

D’après la source, le Mix Flip 2 bénéficiera d’un certain nombre d’améliorations par rapport à son prédécesseur. Il pourrait être le premier smartphone pliable à clapet équipé du Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme qui promet des performances accrues.

Le design du smartphone a été affiné avec une optimisation de l’écran externe, tandis que la pliure de l’écran a été réduite, un point souvent critiqué sur les modèles pliables. Il bénéficie également d’une certification IPX8, garantissant une résistance à l’eau, une amélioration notable par rapport à la première génération. L’écran pliable OLED de 6,85 pouces offre une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie affiche une capacité comprise entre 5 050 mAh et 5 100 mAh, représentant une légère augmentation par rapport au modèle précédent. La charge sans fil de 50W constitue une nouveauté appréciable par rapport au Mix Flip original.

L’appareil photo repose sur un double capteur arrière, avec un capteur principal de 50 mégapixels doté de la stabilisation optique (OIS) et un capteur ultra-grand-angle de 50 mégapixels, qui pourrait remplacer le téléobjectif du Mix Flip original.

Enfin, d’autres caractéristiques viennent compléter ce modèle, notamment le NFC intégré pour les paiements sans contact, un capteur d’empreintes latéral directement intégré au bouton d’alimentation, ainsi qu’un châssis fin de 7,6 mm et un poids de 190 g, le rendant plus léger et ergonomique.

Date de lancement du Xiaomi Mix Flip 2

Selon DCS, le Mix Flip 2 devrait être officiellement lancé au deuxième trimestre de 2025, soit entre avril et juin. Une sortie internationale est envisagée, bien que les détails précis concernant sa disponibilité à l’étranger ne soient pas encore confirmés.

Avec ces améliorations et sa possible certification IPX8, Xiaomi pourrait renforcer sa présence sur le marché des smartphones pliables et concurrencer des modèles comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 et le Motorola Razr 2025.