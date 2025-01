Accueil » Honor Magic V4 : Batterie géante et finesse record ?

Alors que Honor se prépare à dévoiler ses prochains smartphones pliables, les Magic V4 (ou peut-être Magic V 5, si la marque choisit de contourner le chiffre 4 souvent considéré comme malchanceux en Chine) et le Magic V Flip 2, les rumeurs promettent des améliorations significatives, notamment sur la batterie.

Selon le célèbre Smart Pikachu, ces mises à jour pourraient donner à Honor un avantage décisif dans un marché des pliables de plus en plus compétitif.

Une batterie de 6 000 mAh pour le Magic V4 ?

La rumeur la plus excitante est celle d’une batterie de 6 000 mAh en test pour le Magic V4 ou V5. Ce serait un bond spectaculaire par rapport à la batterie de 5 150 mAh du Magic V3, déjà saluée pour sa grande autonomie. Si cette rumeur s’avère exacte, le Magic V4 pourrait établir une nouvelle référence en matière d’endurance pour les pliables.

Pour les utilisateurs qui dépendent de leur smartphone pour le multitâche, la productivité ou le streaming de longues heures de contenu, cette amélioration serait un véritable game-changer.

Les smartphones pliables ont souvent du mal à rivaliser avec les modèles traditionnels en termes d’autonomie, mais Honor semble déterminé à changer cette perception.

Un Magic V Flip 2 plus endurant ?

Bien que les détails sur le Magic V Flip 2 soient encore limités, des spéculations suggèrent qu’il pourrait également recevoir une batterie plus grande que celle de son prédécesseur. Le Magic V Flip actuel est déjà équipé d’une batterie de 4 800 mAh, ce qui est impressionnant pour un pliable compact.

Si Honor parvient à intégrer une batterie encore plus performante, cela pourrait rendre le Flip 2 incontournable dans une catégorie où l’autonomie est souvent un point faible.

Minceur et puissance : un équilibre délicat

Le Magic V3 est reconnu comme le pliable à format livre le plus fin du marché, avec un design élégant et léger qui le rend presque aussi pratique qu’un smartphone classique. Mais avec l’arrivée prochaine de le OPPO Find N5, qui vise à battre ce record de finesse, Honor devra redoubler d’efforts pour se démarquer.

Cependant, si Honor réussit à augmenter la capacité des batteries tout en conservant une conception fine et légère, cela pourrait séduire les consommateurs en quête d’un appareil à la fois portable et performant.

Calendrier de lancement et concurrence

Les rumeurs indiquent que le Magic V4 pourrait être lancé au troisième trimestre 2025, possiblement en juillet, un an après le Magic V3. Pour les marchés internationaux, Honor pourrait choisir l’IFA 2025 en septembre comme scène pour une présentation mondiale.

En parallèle, la concurrence dans le marché des pliables devient féroce. Des marques comme OPPO misent sur des designs ultrafins, tandis que d’autres innovent sur des fonctionnalités inédites. Pour rester en tête, Honor devra offrir plus que de simples améliorations incrémentales.

Alors que le segment des pliables continue d’évoluer, l’autonomie reste un défi majeur pour de nombreux utilisateurs. Si Honor parvient à tenir ses promesses de batteries améliorées sans compromettre le design, cela pourrait consolider sa position de leader. Même si le OPPO Find N5 remporte la palme du pliable le plus fin, Honor semble se concentrer sur une priorité encore plus cruciale : la longévité et la praticité.