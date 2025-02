Accueil » Pixel 9a : 549 € en Europe, YouTube Premium et Google One offerts !

Le Google Pixel 9a continue de faire parler de lui avec de nouvelles fuites concernant ses abonnements gratuits et son prix en Europe. Ce smartphone de milieu de gamme, qui sera officiellement dévoilé lors du Google I/O 2025, devrait arriver en précommande dès le 19 mars, avec une disponibilité en magasin à partir du 26 mars.

Offres promotionnelles pour les acheteurs du Pixel 9a

Selon des rapports récents, Google offrirait plusieurs abonnements gratuits aux premiers acheteurs du Pixel 9a :

YouTube Premium : 3 mois gratuits pour une expérience sans publicité et l’écoute en arrière-plan.

Google One : 3 mois avec 100 Go de stockage cloud. Attention, l’offre ne comprend pas le plan AI Premium avec Gemini Advanced.

Fitbit Premium : 6 mois gratuits pour un suivi avancé de la santé et du fitness.

Ces offres sont les mêmes que celles proposées avec la gamme Pixel 9, ce qui renforce l’attrait du Pixel 9a en tant qu’option plus abordable.

Pixel 9a : prix confirmé en Europe et aux États-Unis

Après plusieurs rumeurs, un nouveau rapport confirme les prix du Pixel 9a en Europe. Ces prix correspondent aux fuites précédentes aux États-Unis, ce qui fixe quasiment définitivement les tarifs de ce modèle.

Selon la fuite, le Pixel 9a de 128 Go arriverait sur le marché européen au prix de 549 euros, soit le même prix que son prédécesseur, le Pixel 8a. En revanche, le Pixel 9a de 256 Go arriverait sur le marché au prix de 649 euros, soit une hausse de 40 euros par rapport au 8a.

La hausse de prix pour la version 256 Go pourrait ne pas plaire à tout le monde, d’autant plus qu’elle ne propose que plus de stockage sans autres améliorations notables.

Les couleurs du Pixel 9a confirmées

Le Pixel 9a sera proposé en quatre coloris en Europe :

Obsidian (Noir)

Porcelain (Beige)

Iris (Bleu)

Peony (Rose)

Cependant, la version 256 Go ne serait disponible qu’en Obsidian et Iris.

Spécifications attendues du Pixel 9a

Le Pixel 9a devrait être un sérieux concurrent aux autres smartphones de milieu de gamme, comme le Galaxy A56 de Samsung et l’iPhone SE 4.

Écran : Actua 6,2 pouces (luminosité améliorée)

Processeur : Google Tensor G4 (même puce que les Pixel 9)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Batterie : 5 100 mAh (la plus grande jamais vue sur un Pixel)

Appareil photo : Capteur principal 48 mégapixels + ultra grand-angle 13 mégapixels

Système d’exploitation : Android 15

Un bon rapport qualité-prix, mais un prix en hausse qui divisera

Avec ses abonnements gratuits et ses spécifications améliorées, le Pixel 9a s’annonce comme une excellente alternative à l’iPhone SE 4 et au Galaxy A56. Toutefois, l’augmentation du prix de la version 256 Go pourrait refroidir certains acheteurs.

Lancer une version plus chère avec juste plus de stockage sans autre ajout pourrait être un pari risqué pour Google. Reste à voir si cela affectera les ventes du Pixel 9a… réponse dans quelques semaines !