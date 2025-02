Accueil » Grok arrive sur Android : l’IA gratuite et sans connexion !

Le chatbot d’intelligence artificielle Grok, développé par xAI, l’entreprise d’Elon Musk, continue son expansion. Après avoir été intégré à l’application X (anciennement Twitter) et avoir lancé une application autonome sur iPhone et iPad le mois dernier, Grok s’apprête désormais à débarquer sur Android.

L’application est déjà répertoriée sur le Google Play Store, bien qu’elle ne soit pas encore téléchargeable. Cependant, les utilisateurs peuvent se préinscrire, ce qui permettra une installation automatique dès que l’application sera disponible dans leur pays.

Une application gratuite et sans connexion obligatoire

Selon la fiche du Google Play Store, Grok sera entièrement gratuit et ne nécessitera même pas de connexion pour être utilisé. Toutefois, ceux qui souhaitent une expérience plus personnalisée pourront se connecter avec leur compte X.

Lors de son lancement, Grok offrira plusieurs fonctionnalités :

Réponses textuelles intelligentes

Génération d’images

Accès en temps réel aux informations

L’application sera alimentée par le modèle d’IA Grok 2, le même que celui utilisé dans la version Web gratuite et premium.

Un concurrent direct des géants de l’IA

Avec cette extension sur iOS et Android, Grok se positionne désormais comme un concurrent direct de ChatGPT, Gemini (Google), et Claude (Anthropic), qui disposent déjà de leurs propres applications autonomes.

Chaque IA a ses spécificités :

Grok s’est fait remarquer pour son ton décalé et son humour dans ses réponses.

Claude adopte un style plus professionnel et structuré.

Gemini excelle dans l’analyse et le commerce, mais évite les sujets sensibles.

ChatGPT reste polyvalent et adaptable à presque tous les usages.

L’arrivée de Grok sur Android représente donc une avancée majeure, permettant à l’IA de s’affranchir de l’application X et d’atteindre un public plus large. Reste à voir si ses fonctionnalités et sa personnalité unique sauront séduire les utilisateurs face à une concurrence déjà bien établie.