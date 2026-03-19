ASUS TUF Gaming 2026 : L’OLED et la puissance des RTX 50 débarquent enfin !

ASUS remet sa gamme TUF Gaming à jour pour 2026 avec une ambition plus claire que jamais : rapprocher sa famille milieu de gamme de standards autrefois réservés aux machines premium. Au programme, trois modèles — TUF Gaming A16, F16 et A18 — avec des écrans revus, de nouvelles puces et les GPU mobiles RTX 50.

Mais, la vraie nouveauté, celle qui change le ton de la gamme, c’est l’arrivée de l’OLED sur certains modèles TUF.

L’OLED devient un argument TUF, et ce n’est pas anodin

Pour la première fois, les TUF Gaming A16 et F16 peuvent être configurés avec une dalle OLED 2,5K à 165 Hz. ASUS propose aussi une alternative IPS 2,5K à 300 Hz pour les joueurs compétitifs, avec technologie ACR anti-reflet sur certaines versions. Autrement dit, la marque ne cherche plus à imposer un seul compromis : elle laisse le choix entre une expérience plus immersive et contrastée, ou une approche plus tournée vers l’esport et la réactivité maximale.

Ce repositionnement en dit long sur l’évolution du segment. Pendant longtemps, la série TUF Gaming incarnait surtout le bon rapport performances/prix avec des concessions visibles sur l’écran.

En 2026, ASUS semble considérer que la qualité d’affichage fait désormais partie du socle, même hors gamme ROG. Cette dernière phrase relève d’une analyse à partir de l’arrivée de l’OLED et du positionnement historique de TUF.

Intel et AMD se partagent toujours le terrain

Côté performances, le TUF Gaming F16 adopte jusqu’au Intel Core Ultra 9 290HX Plus, associé à un GeForce RTX 5070 Laptop GPU avec un TGP maximal de 115 W via Dynamic Boost. ASUS le présente comme la vitrine Intel de cette mise à jour 2026.

Le TUF Gaming A16, de son côté, reste sur le versant AMD avec jusqu’au Ryzen 9 8940HX et lui aussi jusqu’au RTX 5070 Laptop GPU. Quant au TUF Gaming A18, il monte encore d’un cran avec jusqu’au RTX 5070 Ti Laptop GPU à 140 W, ce qui en fait la proposition la plus ambitieuse de la gamme TUF 2026.

Le TUF Gaming A18 devient la vraie machine de rupture

C’est probablement le TUG Gaming A18 qui raconte le mieux la nouvelle stratégie d’ASUS. Le modèle embarque un écran 18 pouces 2,5K 300 Hz IPS avec ACR, un format plus immersif, et surtout une solution thermique revue avec deuxième génération d’Arc Flow Fans, dissipateur sur toute la largeur et caloducs redessinés. ASUS affirme aussi avoir réduit le bruit en mode Turbo de 50 dB à 45 dB sur ce châssis.

Dit autrement, ASUS ne traite plus le 18 pouces comme une curiosité dans la gamme TUF. Le A18 devient un vrai point de montée en gamme pour ceux qui veulent plus de puissance et plus d’espace sans basculer dans l’univers ROG. Cette lecture est une inférence fondée sur la fiche technique et le traitement spécifique réservé au refroidissement du A18.

Une fiche technique plus mature, mais encore mesurée sur certains points

Les trois machines conservent une batterie 90 Wh, du Wi-Fi 6E, des ports modernes comme HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1, ainsi qu’un clavier RGB 1 zone. En revanche, certains choix rappellent que l’on reste bien dans le milieu de gamme gaming : la mémoire indiquée dans le communiqué officiel monte seulement jusqu’à 16 Go DDR5-5600 sur les F16 et A16, même si le A18 grimpe à 32 Go DDR5-5200.

La mise à jour 2026 montre surtout une chose : le “milieu de gamme gaming” n’a plus vraiment le même sens qu’il y a deux ans. Un écran OLED, des dalles 300 Hz, des RTX 5070/5070 Ti et des puces très récentes deviennent progressivement des éléments accessibles en dehors du très haut de gamme. ASUS n’a pas encore communiqué les prix ni les dates précises de disponibilité, mais la direction est limpide : les TUF veulent désormais offrir une expérience plus premium sans renier leur promesse de valeur.

Au fond, cette génération 2026 ne cherche pas à transformer radicalement l’ADN de TUF Gaming. Elle le raffine. Et dans un marché où les joueurs regardent désormais autant l’écran que le GPU, c’est probablement l’une des évolutions les plus importantes que pouvait faire ASUS.