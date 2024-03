Asus Zenfone 11 Ultra : Un géant technologique dévoilé

Asus a récemment levé le voile sur son dernier fleuron : le Zenfone 11 Ultra. Rompant avec la tradition de compacité de ses prédécesseurs, ce nouveau modèle se distingue par ses dimensions généreuses et ses caractéristiques haut de gamme. Arborant un massif écran de 6,78 pouces, il est conçu pour ceux qui cherchent à maximiser leur expérience multimédia et de jeu.

Le Zenfone 11 Ultra est propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 3, garantissant une performance fluide et rapide. Avec une configuration de base offrant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et une variante encore plus robuste disponible à l’international avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, cet appareil ne fait aucun compromis sur la puissance et l’espace.

Sa batterie conséquente de 5 500 mAh promet une autonomie étendue, soutenue par un écran LTPO capable d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de 1 Hz à 144 Hz. Cette technologie permet une gestion énergétique optimale sans sacrifier la fluidité visuelle, en particulier lors des sessions de jeu où le taux peut grimper jusqu’à 144 Hz.

Côté photographie, Asus ne déçoit pas. Le Zenfone 11 Ultra embarque un capteur photo principal de 50 mégapixels, complété par un objectif grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif stabilisé de 32 mégapixels offrant un zoom 3x, assurant des clichés stables et de haute qualité.

Les fonctionnalités IA intégrées marquent un tournant futuriste, avec des capacités telles que la traduction linguistique en direct, la réduction bidirectionnelle du bruit lors des appels, et une fonction de résumé pour les transcriptions de mémos vocaux. L’intelligence artificielle améliore également la recherche dans les photos et les paramètres du système, rendant l’interface utilisateur plus intuitive et personnalisée.

La fin des petits smartphones ?

Toutefois, l’avenir des petits modèles Zenfone reste incertain. Malgré le succès du Zenfone 10, Asus reste évasif sur la continuité de cette gamme. Ce virage stratégique vers un smartphone plus grand marque un tournant pour ASUS, qui a confirmé que le Zenfone 11 Ultra serait le seul modèle de la série à être lancé cette année. Pour les aficionados des smartphones compacts, cette nouvelle pourrait sonner comme une fin d’ère, ASUS mettant l’accent sur les performances et les spécifications premium.

Le Zenfone 11 Ultra, dont le lancement officiel est prévu pour le 14 avril, est d’ores et déjà disponible en précommande, avec des avantages exclusifs pour les premiers acheteurs. Malgré l’augmentation de son prix, justifiée par ses améliorations substantielles, ce modèle représente une nouvelle vision ambitieuse d’ASUS pour sa gamme de smartphones, fusionnant taille impressionnante et technologie de pointe.

Disponibilité et prix

Le Zenfone 11 Ultra se décline en plusieurs versions :

Un modèle Zenfone 11 Ultra équipé de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, vendu au prix public indicatif de 1 099,99 euros. Ce modèle est uniquement disponible en coloris Eternal Black et Skyline Blue, et sera disponible à partir du 14 avril.

Un modèle Zenfone 11 Ultra équipé de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, vendu au prix public indicatif de 999,99 euros. Ce modèle est disponible en quatre coloris Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey et Desert Sand, et sera disponible à partir du 14 avril.

Du 14/03 au 14/04, une offre de précommande de 100 euros valable sur les deux versions de Zenfone 11 Ultra sera mise en place chez tous les revendeurs participants.