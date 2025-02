Asus Zenfone 12 Ultra : le flagship qui veut détrôner Samsung avec l’IA

Asus se prépare à dévoiler son très attendu Zenfone 12 Ultra le 6 février, et à quelques jours du lancement, la marque entretient l’excitation avec de nouveaux teasers. Pour ajouter à l’anticipation, une fuite récente nous donne également un aperçu détaillé du design du smartphone !

Dans son dernier teaser, Asus met une fois de plus l’accent sur les capacités photo du Zenfone 12 Ultra, avec un rôle clé attribué à l’intelligence artificielle pour améliorer la photographie mobile. Bien que la marque ne révèle pas encore tous les détails, il est clair que l’IA jouera un rôle déterminant dans les améliorations apportées à l’appareil photo.

Jusqu’à présent, les attentes autour du Zenfone 12 Ultra suggéraient un capteur principal de 50 mégapixels (Sony LYTIA 700), un ultra-grand-angle de 13 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif 3x de 32 mégapixels, à l’image de son prédécesseur. Cependant, Asus pourrait surprendre avec des améliorations supplémentaires, notamment grâce à l’intégration avancée de l’IA.

L’une des fonctionnalités déjà confirmées est la prise en charge de la vidéo 4K, ce qui n’est pas une surprise en soi. Ce qui est réellement intéressant, c’est que Asus promet un suivi automatique du sujet, même en mouvement, grâce à l’intelligence artificielle.

Ce qui attire particulièrement l’attention dans ce dernier teaser, ce ne sont pas seulement les annonces d’Asus, mais ce qui a été visuellement révélé : un aperçu furtif du design du Zenfone 12 Ultra. Et pour ceux qui en veulent encore plus, une nouvelle fuite a récemment dévoilé des rendus du smartphone sous trois coloris, mettant en évidence un nouveau module photo repensé, visible sous tous les angles.

Spécifications techniques attendues du Zenfone 12 Ultra

Le Zenfone 12 Ultra s’annonce comme un monstre de puissance, équipé du Snapdragon 8 Elite, épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM. Il bénéficiera également d’une batterie massive de 5 800 mAh et d’un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces. De plus, une certification IP68 est évoquée, garantissant une protection robuste contre la poussière et l’eau.

Tout porte à croire que le Zenfone 12 Ultra pourrait bien devenir un sérieux concurrent du Galaxy S25 Ultra. Asus semble viser directement le flagship de Samsung, et ce n’est certainement pas un hasard si le lancement a été avancé cette année (l’an dernier, le Zenfone 11 Ultra avait été présenté en mars).

D’ailleurs, le calendrier est particulièrement intéressant : le Galaxy S25 Ultra a déjà été annoncé, mais ne sera disponible que le 7 février. En choisissant de lancer son smartphone le 6 février, Asus donne ainsi aux consommateurs une alternative forte à considérer juste avant l’arrivée du flagship de Samsung.