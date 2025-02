Galaxy Z Fold 7 : Samsung veut corriger le pli, mais abandonne le S Pen

Depuis 6 générations, la gamme Galaxy Z Fold de Samsung souffre d’un défaut récurrent : le pli visible au centre de l’écran. Même si Samsung a progressivement amélioré cet aspect avec chaque nouveau modèle, le Galaxy Z Fold 6 affiche encore une pliure bien visible. Toutefois, une fuite récente laisse entendre que le Galaxy Z Fold 7 pourrait corriger ce problème.

Les écrans pliables forment un pli au centre en raison de la nature du matériau d’affichage, du mécanisme de la charnière et des plis répétés. Alors que plusieurs fabricants chinois ont réussi à minimiser le pli au point qu’il est presque imperceptible, Samsung peine encore à atteindre ce niveau de perfection.

D’après une fuite provenant d’une source incertaine, le Galaxy Z Fold 7 bénéficierait d’un pli nettement atténué, bien que toujours visible sous certaines conditions d’éclairage.

Si cette rumeur se concrétise, cela confirmerait que le Galaxy Z Fold 7 est basé sur le Galaxy Z Fold Special Edition, une version améliorée et plus exclusive sortie en Corée du Sud et en Chine.

Ce modèle spécial aurait intégré un verre ultra-flexible (UFG – Ultra Flexible Glass) au lieu du UTG (Ultra Thin Glass) utilisé jusqu’à présent. L’UFG offrirait une meilleure résistance aux impacts et réduirait la pliure de l’écran. Les premiers utilisateurs du Z Fold Special Edition ont confirmé que le pli y était beaucoup moins visible que sur le Z Fold 6.

Un refroidissement plus efficace et une charnière améliorée

D’autres améliorations sont également attendues pour le Galaxy Z Fold 7. Samsung aurait conçu un système de refroidissement plus grand, ce qui pourrait optimiser les performances du processeur et éviter la surchauffe lors d’une utilisation intensive.

La charnière serait également plus robuste et plus fluide, ce qui améliorerait la durabilité et la sensation de pliage du téléphone. Ces améliorations permettraient une expérience utilisateur plus fluide et plus agréable.

Le Galaxy Z Fold 7 pourrait hériter des écrans plus grands du Galaxy Z Fold Special Edition, offrant ainsi une surface d’affichage encore plus immersive. Il pourrait aussi bénéficier d’un capteur photo principal de 200 mégapixels, un atout qui le rapprocherait des standards haut de gamme du marché.

Cependant, une décision controversée pourrait ternir cette évolution : Samsung envisagerait de supprimer la compatibilité avec le S Pen. Déjà, le Galaxy S25 Ultra a vu son stylet rétrogradé avec moins de fonctionnalités Bluetooth. Il semble que Samsung considère que l’usage du S Pen ne concerne qu’une minorité d’utilisateurs, une hypothèse qui pourrait toutefois nuire aux ventes.

Vers un futur incertain pour la gamme Fold ?

Avec un écran pliable amélioré, un système de refroidissement plus performant, une charnière plus résistante et un capteur photo de 200 mégapixels, le Galaxy Z Fold 7 pourrait séduire les amateurs de smartphones haut de gamme. Toutefois, la suppression du S Pen risque d’en refroidir plus d’un, car il s’agit d’un argument fort qui différencie les Fold de Samsung de la concurrence.

Il faudra attendre la présentation officielle pour voir si Samsung parvient à convaincre avec cette nouvelle génération de smartphones pliables.