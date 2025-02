Galaxy Z Fold 7 : Peu de nouveautés, Samsung jouera la sécurité

Le Galaxy Z Fold 7 s’annonce de plus en plus comme une version améliorée du Galaxy Z Fold Special Edition, un modèle lancé en octobre dernier sur certains marchés par Samsung.

Le Galaxy Z Fold Special Edition se distingue par des écrans plus grands que le Galaxy Z Fold 6, tout en étant plus fin. Cette finesse a cependant un inconvénient majeur : l’absence de support pour le S Pen, un sacrifice fait au profit du design. De plus, ce modèle hérite du capteur photo de 200 mégapixels du Galaxy S24 Ultra, une amélioration notable par rapport aux générations précédentes.

Des rumeurs précédentes suggéraient déjà que le Galaxy Z Fold 7 pourrait abandonner le digitizer, cette couche sous l’écran qui permet la détection du S Pen. Aujourd’hui, il semble que d’autres similitudes avec le Galaxy Z Fold Special Edition vont encore renforcer le lien entre ces deux modèles.

Un Galaxy Z Fold 7 qui se rapproche du Z Fold Special Edition

D’après @TheGalox_, le Galaxy Z Fold 7 sera en réalité une version globale améliorée du Galaxy Z Fold Special Edition. Il conservera les écrans plus grands et le capteur principal de 200 mégapixels.



La principale différence résidera dans la nouvelle puce, une mise à niveau logique attendue, et une chambre de refroidissement plus grande, nécessaire pour gérer les performances accrues du processeur. Samsung semble également prévoir de meilleures enceintes, ce qui serait la seule véritable nouveauté propre au Z Fold 7.

Un choix stratégique, mais peu ambitieux

Ce choix de Samsung pourrait être dicté par les résultats commerciaux contrastés des deux modèles précédents. Le Galaxy Z Fold 6 n’a pas connu un grand succès, tandis que le Z Fold Special Edition a été rapidement en rupture de stock, preuve d’un certain engouement.

Plutôt que de concevoir un modèle totalement nouveau, Samsung semble vouloir reprendre les ingrédients qui ont fonctionné, tout en y ajoutant un processeur plus récent et un meilleur système audio. Ce pari sur la prudence pourrait permettre au Galaxy Z Fold 7 de rivaliser avec les meilleurs modèles pliables du marché, mais il risque aussi de décevoir les fans en quête d’innovation.

Si l’objectif est d’augmenter les ventes, cette approche pourrait s’avérer payante. Mais d’un point de vue technologique, elle ne semble pas marquer de véritable rupture avec la génération précédente. Reste à voir si cela suffira à séduire les utilisateurs exigeants des smartphones pliables.