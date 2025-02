Samsung : les ventes de smartphones chutent, les pliables en difficulté !

L’année 2024 a été marquée par des hauts et des bas pour Samsung, notamment en ce qui concerne ses smartphones pliables. Bien que la marque ait pu se hisser au sommet des ventes mondiales de smartphones selon certaines sources, son marché des smartphones pliables semble rencontrer de graves difficultés.

Après une année 2023 où les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 n’ont pas réussi à captiver le grand public, leurs successeurs, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ont connu des ventes encore plus décevantes durant leurs premiers mois de commercialisation. Malgré les avancées technologiques indéniables de ces modèles, ils peinent à s’imposer face à une concurrence de plus en plus féroce et à un intérêt grandissant pour des smartphones plus conventionnels.

Un succès inattendu pour les Galaxy S24

Heureusement pour Samsung, la série Galaxy S24 a largement compensé cette baisse avec plus de 37 millions d’unités vendues à la fin de l’année 2024. Ce chiffre marque une hausse de 2,5 millions d’unités par rapport au mois précédent, preuve que ces modèles haut de gamme ont su maintenir leur popularité tout au long de la période des fêtes.

À l’inverse, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 peinent à séduire. En novembre 2024, les ventes cumulées des deux modèles atteignaient 4,9 millions d’unités, un chiffre qui n’a progressé que très modestement pour atteindre 5,21 millions en décembre. En particulier, le Galaxy Z Flip 6 affiche une croissance quasi inexistante avec seulement 80 000 unités écoulées sur le dernier mois de l’année. Même le Galaxy Z Fold 6, pourtant mieux accueilli, n’a vendu que 230 000 unités supplémentaires, un chiffre insuffisant pour surpasser les ventes des modèles pliables de la génération précédente.

Un problème de taille pour les pliables Samsung

Samsung semble donc faire face à un problème majeur avec ses smartphones pliables. La prochaine génération, incarnée par les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, s’annonce comme une évolution trop répétitive et sans innovation majeure pour relancer l’intérêt du public.

Pire encore, les ventes globales de smartphones de Samsung ont chuté de 7 % en décembre 2024 par rapport à décembre 2023. La marque a écoulé 18,2 millions de téléphones sur le dernier mois de l’année, un chiffre inférieur de 2 % aux ventes de novembre 2024.

Le Galaxy S24 Ultra toujours en tête, mais le Galaxy S24 gagne du terrain

Malgré son prix élevé, le Galaxy S24 Ultra demeure le modèle le plus vendu de la série S24. À la fin de l’année, ses ventes atteignaient 16,82 millions d’unités, contre 13,2 millions pour le Galaxy S24 standard et 7,14 millions pour le S24 Plus.

Fait intéressant, le Galaxy S24 de base a surpassé les ventes du modèle Ultra en décembre, passant de 12,1 millions à 13,2 millions d’unités, tandis que le Galaxy S24 Ultra n’a progressé que d’un million sur la même période. Ce renversement de tendance en fin d’année pourrait annoncer un changement stratégique pour Samsung, notamment avec l’arrivée des Galaxy S25 et S25 Ultra.

Alors que la marque semble solidement positionnée sur le marché des smartphones traditionnels, la division pliable est en difficulté. Si Samsung ne propose pas une réelle innovation avec ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, la domination qu’elle exerçait sur ce marché risque de s’éroder encore plus face à la montée des concurrents comme Huawei, OPPO ou Google.