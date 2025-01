Accueil » Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 : Peu de nouveautés en 2025 malgré des ventes décevantes en 2024 ?

Après une année 2024 difficile sur le marché des smartphones pliables, Samsung semble adopter une approche conservatrice pour 2025. Selon des rapports récents, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 n’apporteront que peu de changements par rapport à leurs prédécesseurs, malgré une concurrence accrue et une baisse des ventes.

Bien que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 soient des smartphones performants, ils n’ont pas su séduire autant que prévu. Les ventes auraient diminué d’environ 6 % par rapport aux Fold 5 et Flip 5. Cependant, le Galaxy Z Fold 6 a légèrement surpassé le Fold 5 en termes de ventes globales, offrant une lueur d’espoir à Samsung.

Malgré cela, la concurrence reste rude, avec des marques comme Huawei, OPPO et Xiaomi proposant des pliables innovants à des prix compétitifs, notamment sur les marchés asiatiques. Cette pression concurrentielle semble freiner l’engouement pour les modèles de Samsung, déjà bien établis, mais peu évolutifs.

Une stratégie conservatrice pour les modèles 2025 pour les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7

D’après des informations partagées par The Elec, Samsung ne prévoit pas de changements significatifs pour les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7, laissant les innovations majeures pour les modèles de 2026. Cette stratégie pourrait s’expliquer par le besoin de concentrer ses efforts pour rivaliser avec les premiers pliables d’Apple, attendus en 2026.

Par ailleurs, un représentant de Fastprint, un fabricant de circuits imprimés basé en Chine, a révélé que Samsung prévoit d’augmenter la production des Galaxy S25, tandis que les efforts pour les pliables ralentissent. Cette décision reflète une réorientation stratégique pour capitaliser sur le segment des smartphones traditionnels, plus stable et plus lucratif.

2026 : l’année des innovations majeures ?

Les rumeurs laissent entendre que les Galaxy Z Fold 8 et Flip 8, prévus pour 2026, pourraient bénéficier de modifications significatives. Samsung travaillerait également sur de nouveaux facteurs de forme, comme des smartphones enroulables, mais ces projets restent encore flous et largement spéculatifs.

Ces évolutions coïncideraient avec l’arrivée des pliables d’Apple, très attendus et susceptibles de secouer le marché. Si Samsung veut conserver son avance technologique, ces modèles de 2026 devront offrir des innovations marquantes pour captiver à nouveau les consommateurs.

Lancement imminent des Galaxy S25 et teasing d’une Galaxy Ring ?

En attendant, Samsung concentre son attention sur le lancement de ses Galaxy S25, prévu pour ce mois de janvier. Un événement Unpacked est programmé pour le 22 janvier, où Samsung pourrait également dévoiler ou teaser un produit inédit.

Pour les amateurs de la gamme Z Flip, les nouvelles sont décevantes. Les rumeurs actuelles ne laissent présager aucun changement radical pour cette année, laissant les utilisateurs avec des mises à jour mineures. Cependant, il reste encore du temps pour Samsung de surprendre, et les détails définitifs sur les Z Fold 7 et Flip 7 pourraient réserver des surprises.

En résumé, 2025 semble être une année de transition pour Samsung dans le marché des pliables.