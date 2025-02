Apple Watch : 20 millions de dollars pour régler un problème de batterie gonflée !

Apple a accepté de régler un recours collectif concernant un problème de gonflement de batterie touchant certaines premières générations d’Apple Watch.

La marque s’est engagée à verser 20 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites judiciaires liées à ce défaut.

Ce règlement concerne les propriétaires des Apple Watch Series 1, Series 2 et Series 3, qui ont été affectées par ce problème de batterie. Pour rappel, ce dysfonctionnement pouvait entraîner des dommages sur l’appareil, voire provoquer le décollement de l’écran.

Bien qu’Apple ait accepté de payer cette somme, la firme de Cupertino nie toujours les accusations portées contre elle. Cependant, elle a préféré trouver un accord pour éviter une prolongation du litige.

Le montant des paiements accordés aux utilisateurs varie en fonction du nombre de personnes qui soumettront une réclamation.

Les utilisateurs concernés pourraient recevoir entre 20 et 50 dollars.

Un recours uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis

Si vous pensez être éligible, vous pouvez consulter la page officielle du règlement du recours collectif pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité et les délais à respecter. Il est précisé que, pour bénéficier d’une compensation, les utilisateurs doivent avoir signalé ce problème à Apple aux États-Unis entre le 4 avril 2015 et le 6 février 2024.

Les membres du recours collectif recevront leur paiement automatiquement sans avoir besoin de remplir de formulaire. Ceux qui sont éligibles recevront une notification par courrier ou par e-mail une fois leur demande traitée.