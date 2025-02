Après avoir lancé le tri-pli Mate XT l’an dernier, Huawei s’apprête à dévoiler son produit le plus innovant à ce jour. Yu Chengdong, président du Consumer Business Group de Huawei (connu sous son nom occidental Richard Yu), a récemment déclaré que l’entreprise s’apprête à proposer des produits « au-delà de l’imagination » pour 2025.

Lors de la réunion annuelle de fin 2024, Yu avait laissé entendre que Huawei lancerait un produit révolutionnaire en 2025, et celui-ci devrait être révélé en mars.

Bien que le mystère demeure, de nombreuses spéculations suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un nouveau smartphone pliable. Les rumeurs indiquent que le Pocket 3, successeur du Pocket 2, serait plus fin, plus petit et plus léger que son prédécesseur.

L’un des éléments intrigants concerne le processeur du Pocket 3. Huawei reste limité par les sanctions américaines, qui l’empêchent d’accéder aux machines de lithographie EUV d’ASML, essentielles pour produire des puces en 3 nm. Il est donc probable que le Pocket 3 soit équipé d’un processeur gravé en 7 nm, ce qui le placerait deux générations derrière les flagships actuels utilisant du 3 nm.

Huawei peut-il redevenir leader du marché des pliables ?

Huawei avait brièvement dépassé Samsung au premier trimestre 2023 en devenant le premier fabricant mondial de smartphones pliables. Toutefois, Samsung a repris la tête au troisième trimestre.

Si le Pocket 3 s’avère être l’appareil révolutionnaire promis, Huawei pourrait reprendre la couronne du marché pliable en 2025, notamment face au Galaxy Z Flip 6, au Motorola Razr+ (2024) et au Honor Magic V3.

Yu Chengdong a affirmé que ce nouveau produit sera à la portée de tous, ce qui laisse entendre un prix plus compétitif que les modèles pliables premium actuels. Selon lui, après son lancement, les consommateurs de toute la Chine se précipiteront pour l’acheter.

Malgré les sanctions américaines, Huawei continue d’innover et de repousser les limites du marché des smartphones pliables. Il sera fascinant de voir ce que l’entreprise révélera en mars, et si cela marquera un tournant dans l’industrie mobile.