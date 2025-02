Accueil » Huawei Band 10 et écouteurs Arc : lancement imminent en mars ?

Huawei Band 10 et écouteurs Arc : lancement imminent en mars ?

Huawei Band 10 et écouteurs Arc : lancement imminent en mars ?

Huawei pourrait bientôt élargir sa gamme d’accessoires connectés, avec l’arrivée imminente du Huawei Band 10, un nouveau tracker d’activité, ainsi que des écouteurs « Arc », au design innovant. Bien que la marque chinoise n’ait pas encore confirmé officiellement ces annonces, plusieurs fuites relayées sur Weibo suggèrent une présentation dès le mois de mars.

D’après FixedFocusDigital, Huawei pourrait dévoiler ces nouveaux produits le mois prochain, bien qu’un report en avril ne soit pas exclu. Un autre informateur indique que le Band 10 et les écouteurs Arc pourraient être annoncés aux côtés du Pocket 3, le prochain smartphone pliable de Huawei.

Le Huawei Band 10 a déjà été repéré sur plusieurs bases de données de certification, suggérant que sa commercialisation est imminente. Ces documents indiquent qu’il pourrait être décliné en deux variantes et bénéficier d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Des écouteurs « Arc » au design innovant

Les nouveaux écouteurs sans fil, dont le nom de code est « Arc », pourraient introduire un nouveau format dans la gamme audio de Huawei. Contrairement au FreeClip, qui adopte une forme en C, le modèle Arc pourrait privilégier un meilleur confort et une fixation plus sûre pour l’utilisateur.

Bien que le nom officiel n’ait pas encore été confirmé, ces écouteurs pourraient être commercialisés sous l’appellation « FreeArc ».

Huawei n’a pas encore dévoilé les spécifications du Band 10, mais pour mieux anticiper ses nouveautés, rappelons les caractéristiques du Band 9. Doté d’un écran AMOLED HD de 1,47 pouce, avec une résolution de 194 × 368 pixels et une densité de 282 ppi, le Band 9 arbore un design en verre incurvé 2.5D et prend en charge le mode Always-On Display.

Sur le plan matériel, il embarque un capteur IMU 9 axes, comprenant un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, ainsi qu’un capteur optique de fréquence cardiaque et un capteur de lumière ambiante.

Côté suivi de la santé, Huawei propose plusieurs technologies avancées :

TruSeen 5.5 pour le suivi cardiaque en continu

TruSleep 4.0 pour le suivi du sommeil

TruRelax pour la gestion du stress

Un suivi du cycle menstruel

Les amateurs de sport peuvent profiter de 100 modes d’entraînement, dont la détection automatique de quatre exercices courants.

Le Band 9 est compatible Bluetooth 5.0, avec une prise en charge des appareils Android 8.0+ et iOS 13.0+. Certifié 5 ATM, il peut être utilisé jusqu’à 50 mètres sous l’eau, ce qui le rend idéal pour la natation.

Une montée en gamme attendue pour le Huawei Band 10 et les écouteurs Arc

Avec ces nouveaux produits, Huawei pourrait renforcer son écosystème d’accessoires connectés et proposer des améliorations en matière de confort et de fonctionnalités. Si les rumeurs se confirment, le Huawei Band 10 devrait offrir des performances et un suivi de santé améliorés, tandis que les écouteurs Arc pourraient introduire une nouvelle approche du design des écouteurs sans fil.

Il ne reste plus qu’à attendre une confirmation officielle de la marque pour connaître les détails et la date exacte du lancement.