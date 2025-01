Huawei Band 10 : Lancement imminent et fonctionnalités dévoilées !

Deux modèles à venir du Huawei Band 10, identifiés par les numéros de modèle « NOR-B29 » et « NOR-B19 », ont récemment été certifiés par la plateforme SIRIM de Malaisie.

Cette certification, valable jusqu’au 26 janvier 2030, confirme que ces appareils arriveront bientôt sur le marché malaisien. Les deux variantes sont listées dans la catégorie « montres » et explicitement nommées « Huawei Band 10 » dans la base de données SIRIM.

Avant l’enregistrement auprès de SIRIM, ces modèles ont obtenu des certifications de SDPPI et TUV SUD, révélant une construction robuste certifiée IP68 pour une résistance à l’eau et à la poussière. Si l’on se base sur les calendriers de lancement des versions précédentes, le Huawei Band 10 devrait être annoncé en avril ou mai 2025.

Selon les rumeurs, le Huawei Band 10 serait équipé des spécifications suivantes :

Écran : AMOLED rectangulaire de 1,47 pouces avec une résolution de 194 x 368 pixels et un verre 2.5D.

Système d’exploitation : HarmonyOS 4.0.

Connectivité : Bluetooth 5.3, prise en charge NFC et compatibilité avec l’application Huawei Health.

Suivi de santé et de fitness : Fréquence cardiaque, SpO2, comptage des pas, suivi du sommeil et plus de 100 modes sportifs.

Étanchéité : Certification jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Matériaux et design : Châssis en polycarbonate, bracelets en silicone.

Autonomie : Batterie de 200 mAh offrant jusqu’à 14 jours d’utilisation.

Un aperçu des fonctionnalités avec le Huawei Band 9

Pour mieux anticiper les fonctionnalités du Huawei Band 10, on peut se référer à celles de son prédécesseur, le Huawei Band 9, qui offrait des caractéristiques compétitives :

Écran : AMOLED HD de 1,47 pouces avec mode Always-on.

Capteurs avancés : Suivi de la fréquence cardiaque (TruSeen 5.5), suivi du sommeil (TruSleep 4.0), suivi du stress (TruRelax) et suivi menstruel.

Modes sportifs : Plus de 100 modes d’entraînement, avec détection automatique pour quatre exercices.

Connectivité : Bluetooth 5.0, compatibilité avec Android 8.0+ et iOS 13.0+.

Résistance à l’eau : Certification 5 ATM.

Autonomie : Jusqu’à 14 jours avec une charge rapide de 45 minutes.

Extras : Contrôle de la musique, déclencheur de caméra, réponses rapides et alertes d’appel.

Le Huawei Band 10 semble conserver les points forts du Band 9 tout en introduisant des améliorations significatives, comme un Bluetooth plus avancé (5,3), l’intégration de HarmonyOS 4.0, et possiblement un meilleur suivi sportif et de santé. Avec un lancement prévu pour le second trimestre 2025, ce nouveau bracelet connecté pourrait s’imposer comme un incontournable sur le marché des wearables, offrant un excellent rapport qualité-prix.