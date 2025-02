Accueil » L’Inde entre dans la course à l’IA avec son propre modèle, moins cher que ChatGPT !

L’intelligence artificielle a pris une place centrale dans l’innovation technologique mondiale, notamment avec l’essor des LLM (Large Language Model). Des modèles comme ChatGPT ou le récent DeepSeek de Chine ont bouleversé le marché, mais l’Inde compte bien se positionner à son tour.

Lors d’un événement dédié à l’IA, Ashwini Vaishnaw, ministre indien de l’Électronique et des Technologies de l’Information, a annoncé que l’Inde travaille sur son propre modèle d’intelligence artificielle. Ce modèle, qui vise à concurrencer ChatGPT et DeepSeek, serait développé à moindre coût afin d’être plus accessible.

Selon le ministre, ce modèle d’IA indien pourrait être prêt d’ici 8 à 10 mois. Il serait conçu spécifiquement pour les utilisateurs indiens, en prenant en compte leurs besoins linguistiques et contextuels afin d’améliorer l’inclusivité et réduire les biais présents dans certains modèles occidentaux.

Un modèle basé sur une puissance de calcul locale

Le ministre a également mis en avant les capacités de calcul de l’Inde, précisant que le modèle sera entraîné sur une infrastructure de 18 693 GPU.

ChatGPT, développé par OpenAI, a été entraîné sur environ 25 000 GPU.

DeepSeek, le modèle chinois, s’est contenté de 2 000 GPU pour son entraînement.

Cela montre que l’Inde investit massivement dans son IA, avec des ressources importantes pour offrir un modèle compétitif.

Un coût d’utilisation ultra-compétitif

L’un des avantages majeurs du modèle indien serait son coût d’exploitation réduit.

Un modèle populaire comme ChatGPT coûte environ 3 dollars de l’heure pour une utilisation standard.

Le modèle indien coûterait environ 100 roupies (environ 1,15 dollar) grâce à des subventions gouvernementales.

Cette initiative arrive alors que des chercheurs de l’Université de Berkeley ont récemment réussi à répliquer DeepSeek pour seulement 30 dollars, prouvant que le développement de modèles IA peut être moins coûteux avec des approches optimisées.

Vers une révolution de l’IA en Inde ?

L’Inde ne cache plus ses ambitions dans le domaine de l’intelligence artificielle. Avec un modèle adapté aux besoins locaux, un coût réduit et une infrastructure solide, elle pourrait rapidement devenir un acteur majeur dans l’univers des LLM.

Reste à voir si ce modèle pourra rivaliser en qualité et en performance avec ChatGPT, DeepSeek et d’autres modèles leaders du marché.