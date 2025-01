Zenfone 12 Ultra : IA, design premium, prise jack au programme !

Le 6 février, ASUS présentera officiellement le Zenfone 12 Ultra sur le marché mondial. Ce modèle succédera au Zenfone 11 Ultra lancé l’année dernière.

Pour l’instant, ASUS n’a révélé aucune spécification de l’appareil. Cependant, une publication sur X (anciennement Twitter) dévoile l’avant du téléphone ainsi que quelques fonctionnalités.

Un design aux bordures affinées et des fonctionnalités IA

Le Zenfone 12 Ultra affiche un écran plat avec des bordures fines sur les quatre côtés. Les bordures pourraient être encore plus fines que celles de la génération précédente. Le smartphone, présenté dans une teinte cyan, semble doté d’un module photo proéminent.

Dans une publicité, une fonction de traduction d’appel en temps réel basée sur l’IA est mise en avant, laissant entendre que le Zenfone 12 Ultra embarquera plusieurs fonctionnalités IA avancées.

Fait rare pour un smartphone haut de gamme en 2025, il conserve une prise jack 3,5 mm sur la tranche inférieure.

D’après une fuite sur Geekbench, le Zenfone 12 Ultra est équipé :

Processeur : Snapdragon 8 Elite

RAM : 16 Go LPDDR5x

OS : Android 15

Autres rumeurs et spécifications attendues

Le Zenfone 12 Ultra pourrait reprendre les caractéristiques du ROG Phone 9 Pro, sans ses fonctions gaming. Il serait alors doté de :

Écran : 6,7 pouces AMOLED full HD+ avec un rafraîchissement de 165 Hz

Caméra avant : 32 mégapixels

Caméras arrière : 50 mégapixels (capteur principal) 13 mégapixels (ultra grand-angle) 32 mégapixels (téléobjectif)

Batterie : 5 800 mAh avec charge filaire de 65W et charge sans fil : 15W

Un point de frustration potentiel ? La politique de mise à jour des smartphones ASUS n’a jamais été la plus généreuse, et on ne s’attend pas à une amélioration sur ce modèle. Le ROG Phone 9 Pro ne reçoit que 2 ans de mises à jour Android, et il y a peu de chances que le Zenfone 12 Ultra fasse mieux.

Avec ce Zenfone 12 Ultra, ASUS semble viser un smartphone haut de gamme performant, intégrant de l’IA avancée, une grosse batterie et un écran ultra-fluide.

Rendez-vous le 6 février pour découvrir l’appareil officiellement !