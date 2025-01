Accueil » Apple Intelligence : Enfin disponible en français et dans d’autres langues en avril !

Apple Intelligence : Enfin disponible en français et dans d’autres langues en avril !

Apple Intelligence : Enfin disponible en français et dans d'autres langues en avril !

L’année dernière, Apple a introduit Apple Intelligence, son ensemble de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle. Dans un premier temps, ces fonctionnalités étaient exclusivement disponibles en anglais. Par la suite, Apple a étendu son support aux variantes anglaises propres à l’Australie, au Canada, à la Nouvelle-Zélande, à l’Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

Désormais, Apple s’apprête à intégrer encore plus de langues dans son système d’IA.

Apple Intelligence : Un déploiement prévu en avril pour plusieurs langues

Apple Intelligence sera bientôt disponible en : français, allemand, italien, portugais, espagnol, japonais, coréen et chinois simplifié. En plus, des versions anglaises spécifiques à l’Inde et à Singapour seront ajoutées.

Tim Cook, PDG d’Apple, a confirmé cette expansion linguistique lors de la conférence des résultats du quatrième trimestre 2024. Il a indiqué que le déploiement aura lieu en avril, une annonce qui avait déjà été teasée auparavant.

L’ajout du support pour le français, l’allemand, l’italien, le portugais et l’espagnol coïncide avec le lancement prévu de Apple Intelligence en Europe en avril.

Jusqu’à présent, les fonctionnalités d’Apple Intelligence n’étaient pas disponibles dans la plupart des pays européens, notamment dans les 27 États membres de l’Union européenne. Cette situation était principalement due aux contraintes réglementaires imposées par le Digital Markets Act (DMA).

Le DMA, conçu pour prévenir les abus des grandes entreprises technologiques et protéger la concurrence, a retardé le déploiement d’Apple Intelligence en Europe.

Quels appareils sont concernés ?

iPhone et iPad : le déploiement a été retardé en raison des contraintes du DMA.

MacBook : Apple Intelligence est déjà disponible sur macOS dans l’UE.

L’arrivée de ces nouvelles langues sera donc une excellente nouvelle pour les utilisateurs européens, qui attendaient depuis longtemps l’accès aux fonctionnalités d’IA d’Apple.

Une sortie progressive et un Siri amélioré en attente

Le lancement d’Apple Intelligence est lent et progressif, et les utilisateurs attendent encore la nouvelle version de Siri, qui devrait comprendre le contexte affiché à l’écran. Tim Cook a mentionné lors de la conférence des résultats qu’un Siri amélioré arrivera dans les prochains mois. Cependant, cette mise à jour avait déjà été annoncée plus tôt, ce qui soulève des doutes sur un nouveau retard potentiel.

L’attente prolongée pourrait profiter à la concurrence, alors qu’Apple doit absolument proposer un Siri véritablement compétitif.

Le marché des assistants intelligents devient de plus en plus compétitif, et Apple doit impérativement rattraper son retard.

Pourquoi Apple doit accélérer ?

Google Gemini : Disponible sur iOS et Android, il n’est plus limité aux appareils Google.

ChatGPT : Une alternative puissante, disponible sur toutes les plateformes.

Assistants tiers : Beaucoup de consommateurs utilisent déjà d’autres IA, ce qui complique la tâche d’Apple pour les faire revenir sur Siri.

Si Apple Intelligence et Siri ne tiennent pas leurs promesses, beaucoup d’utilisateurs pourraient définitivement adopter des alternatives, comme Google Gemini ou ChatGPT.

Reste à voir si Apple Intelligence tiendra ses promesses et si Siri sera enfin à la hauteur des alternatives existantes.