Xbox portable : Microsoft confirme un projet pour l’avenir, mais pas pour 2025

Malgré l’excitation autour des rumeurs récentes, Microsoft ne sortira pas de console Xbox portable en 2025. En novembre dernier, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, avait déjà averti que ce projet était encore en phase de prototype et qu’il ne verrait pas le jour avant plusieurs années.

Cependant, un rapport de Windows Central a ravivé l’intérêt en mentionnant un appareil nommé « Project Kennan », qui pourrait arriver en 2025, tandis que les prochaines consoles de salon seraient prévues pour 2027.

Project Kennan: Une Xbox portable sous Windows avec ASUS

Selon The Verge, Kennan (avec deux « n ») n’est pas la priorité immédiate de Microsoft. Au lieu de se précipiter pour lancer une console portable, la firme cherche à unifier l’expérience Xbox et Windows en un seul écosystème. Jason Ronald, vice-président des dispositifs Xbox et de l’écosystème gaming, a confirmé en janvier que l’objectif est de fusionner les meilleures fonctionnalités des deux plateformes.

Le Project Kennan est donc pensé pour s’inscrire dans cette transition. Co-développé avec ASUS, cet appareil serait une console portable Xbox basée sur Windows, avec une interface reprenant l’ergonomie de la Xbox, y compris le bouton Guide Xbox officiel. L’idée est de permettre l’accès à une bibliothèque universelle de jeux Xbox et PC, compatible avec le Microsoft Store, le Xbox Game Pass PC et Steam.

L’intégration de nouvelles fonctionnalités Windows 11 spécifiques aux appareils portables est aussi prévue. Contrairement aux actuels Lenovo Legion Go et ASUS ROG Ally, Kennan pourrait se débarrasser des logiciels superflus (bloatware) pour offrir une meilleure fluidité et un contrôle optimisé via des widgets dans la Xbox Game Bar, permettant d’ajuster le TDP, la vitesse du ventilateur et d’autres paramètres.

Project Bayside: Une interface Xbox unifiée sur PC et consoles

Microsoft travaille également sur une autre initiative, baptisée Project Bayside. Ce projet vise à harmoniser l’interface utilisateur Xbox sur toutes les plateformes, facilitant ainsi le développement des jeux sur handhelds, consoles et PC.

L’un des objectifs clés est de créer une boutique de jeux unique, simplifiant le déploiement des titres Xbox sur différentes plateformes. Cette approche pourrait ouvrir la voie à une exécution native des jeux Xbox sur ces nouvelles consoles portables, un pari ambitieux qui pourrait remodeler le marché du gaming.

La stratégie hardware de Microsoft : Entre innovation et continuité

En parallèle, Microsoft prépare déjà une nouvelle génération de consoles Xbox, avec un successeur premium à la Xbox Series X ainsi que de nouvelles manettes, attendues pour 2027. Selon des sources internes, Satya Nadella (PDG de Microsoft) a déjà validé ces plans.

Malgré une baisse des ventes de consoles Xbox, la marque continue d’élargir son audience, notamment grâce à l’acquisition d’Activision-Blizzard et au succès de licences comme Call of Duty, Diablo Immortal et Candy Crush Saga.

Microsoft expérimente également une stratégie surprenante : publier certains de ses exclus Xbox sur PlayStation, comme Forza Horizon 5, afin d’augmenter sa rentabilité. Cependant, ce choix soulève des questions quant à l’impact sur l’avenir du hardware Xbox.

Un avenir ambitieux mais incertain

L’intégration progressive de l’écosystème Xbox dans Windows avec Kennan et Bayside est une stratégie audacieuse qui pourrait redéfinir l’expérience gaming sur PC et appareils portables. Mais beaucoup de questions restent en suspens :

Kennan sera-t-il un vrai concurrent au Steam Deck ou au ROG Ally ?

Les jeux Xbox seront-ils réellement jouables en natif sur ces nouvelles plateformes ?

L’expérience utilisateur sera-t-elle optimisée ou faudra-t-il encore passer par de nombreux réglages pour profiter d’une expérience fluide ?

Tant que Microsoft ne fera pas d’annonce officielle, tout reste à confirmer. Mais une chose est sûre : l’entreprise ne compte pas rester spectatrice de l’évolution du marché des consoles portables.