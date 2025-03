ASUS Air Ionization Monitor : Un moniteur avec ioniseur d’air, gadget ou véritable innovation ?

ASUS vient de lancer une gamme de moniteurs intégrant un ioniseur d’air, le ASUS Air Ionization Monitor, une innovation surprenante qui vise à améliorer la qualité de l’air autour de votre bureau. Disponible en trois tailles (23,8, 27 et 34 pouces), ce moniteur promet de réduire les odeurs et de capturer les particules fines, comme le pollen et la poussière.

Mais cette technologie est-elle réellement efficace ?

Contrairement aux purificateurs d’air traditionnels, ce moniteur ASUS utilise un ioniseur intégré qui libère des ions positifs et négatifs dans l’air. Ces ions se lient aux particules en suspension (poussière, pollen, etc.), leur donnant une charge statique. Une fois chargées, ces particules se fixent sur les surfaces environnantes, comme le bureau, les murs ou le sol, plutôt que de flotter dans l’air.

L’ionisation de l’air est une technique bien connue et souvent utilisée dans les purificateurs d’air haut de gamme. Cependant, le moniteur ASUS a un champ d’action très limité. Selon le fabricant, il peut éliminer jusqu’à 90 % de la poussière en suspension en trois heures, mais uniquement dans un espace clos d’un mètre cube. Autrement dit, l’effet sera quasi inexistant dans une pièce de taille standard.

Un autre point important : ce moniteur n’absorbe pas les particules comme un purificateur d’air équipé d’un filtre HEPA. Il déplace simplement la poussière en la collant aux surfaces, ce qui signifie que vous devrez nettoyer votre bureau plus souvent pour éviter une accumulation.

ASUS Air Ionization Monitor, un moniteur correct pour le prix

Si l’on met de côté cette fonctionnalité atypique, le moniteur ASUS Air Ionizer reste un écran standard de milieu de gamme. Voici les caractéristiques principales :

Modèles 23,8 et 27 pouces : Écran IPS 1080p, idéal pour le travail de bureau et le multimédia.

Modèle 34 pouces : Écran VA 1440p au format ultra-large 21:9, parfait pour le multitâche.

Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, avec un temps de réponse de 1 ms, ce qui en fait une option correcte pour le gaming occasionnel.

Compatibilité VRR (Variable Refresh Rate), réduisant le tearing et améliorant la fluidité des images.

En plus de ces caractéristiques classiques, ASUS a intégré des fonctionnalités pratiques :

Connectiques modernes : HDMI, DisplayPort et USB-C.

Hub USB : En branchant un ordinateur via USB-C, vous débloquez deux ports USB supplémentaires pour vos accessoires (souris, clavier…).

Pied ergonomique : Avec réglage en hauteur et gestion des câbles intégrée, pour un espace de travail plus propre.

Faut-il s’inquiéter des émissions d’ozone ?

L’un des principaux inconvénients des ioniseurs d’air est qu’ils génèrent de l’ozone, un gaz aux propriétés désinfectantes, mais qui peut être nocif pour les voies respiratoires en forte concentration. Heureusement, les appareils destinés au grand public doivent respecter une limite de 0,05 ppm d’ozone imposée par la FDA (Food and Drug Administration).

Le moniteur ASUS utilise un système d’ionisation nano-ionique, censé minimiser la production d’ozone. Pour l’instant, ASUS ne fournit pas de données précises sur les émissions d’ozone, mais étant donné la petite zone couverte (1 m³), elles devraient être négligeables. Néanmoins, si vous travaillez dans un espace mal ventilé, il est toujours préférable d’aérer régulièrement plutôt que de compter sur ce type de dispositif pour améliorer la qualité de l’air.

Le ASUS Air Ionizer Monitor est une curiosité technologique qui pourrait séduire les personnes allergiques, les parents d’adolescents en quête d’un air plus respirable ou ceux qui travaillent en open space. Cependant, son efficacité reste très limitée et ne remplace pas un véritable purificateur d’air. En fin de compte, l’argument principal de cet écran reste son rapport qualité-prix, avec des caractéristiques correctes pour un moniteur de bureau ou de gaming occasionnel.

Le modèle 23,8 pouces est vendu à 130 dollars, le 27 pouces à 160 dollars, et la version ultra-large de 34 pouces à 360 dollars. Pour le moment, aucune commercialisation en France. Si vous recherchez un bon écran avec un petit bonus technologique, pourquoi pas. Mais si vous cherchez un vrai purificateur d’air, mieux vaut investir dans un modèle dédié avec filtration HEPA et une couverture plus large.