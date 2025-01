Accueil » Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : Snapdragon 8 Elite et stockage inchangé ?

Une nouvelle rumeur concernant le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7 indique que le Galaxy Z Fold 7 sera exclusivement équipé d’une puce Snapdragon à l’échelle mondiale, tandis que le Galaxy Z Flip 7 conservera la même configuration de RAM et de stockage que son prédécesseur.

Récemment, des rumeurs semi-excitantes, semi-décevantes ont circulé au sujet des potentiels prix des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Le Galaxy S25 n’est même pas encore officiellement disponible (bien que certains l’aient déjà reçu en précommande), mais les sources se concentrent désormais sur les prochains flagships pliables de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 7 serait uniquement en Snapdragon 8 Elite

Le dernier à avoir partagé des infos sur ces modèles est le même qui avait récemment révélé leurs potentiels prix. Il ne s’agit peut-être pas de la source la plus connue, mais elle affirme avoir des informations issues de prototypes du Galaxy Z Fold 7, confirmant qu’il serait exclusivement équipé d’une puce Snapdragon.

Cette information corrobore les précédentes rumeurs qui indiquaient que le Galaxy Z Fold 7 ne serait pas équipé d’un Exynos 2500, mais bien du Snapdragon 8 Elite for Galaxy, la même puce que celle du Galaxy S25.

Il y aurait toutefois une nuance :

Qualcomm aurait développé une version à 7 cœurs du Snapdragon 8 Elite pour les téléphones pliables ou plus fins .

. Elle pourrait être légèrement moins puissante que la version standard à 8 cœurs.

Dans la pratique, la différence de performances serait minime en usage réel.

Configurations du Galaxy Z Fold 7

Le Galaxy Z Fold 7 serait proposé avec :

12 Go de RAM

256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage

Ces spécifications sont analogues à celles du Galaxy S25 Ultra, et 12 Go de RAM devraient être suffisants pour la plupart des utilisateurs. Toutefois, on peut regretter l’absence d’une version avec 16 Go de RAM, ce qui aurait pu être un vrai plus pour un appareil conçu pour le multitâche avec son grand écran pliable. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir ce que l’on veut, n’est-ce pas ?

Galaxy Z Flip 7 : configuration et processeur Exynos 2500 ?

La source partage également des informations sur les variantes de stockage du Galaxy Z Flip 7, qui serait équipé de 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Ces spécifications semblent plus adaptées à un format compact et un design élégant, qui ne vise pas forcément les utilisateurs recherchant une puissance brute comme sur le Fold 7.

Concernant la puce, la rumeur indique que le Flip 7 pourrait être alimenté par l’Exynos 2500, contrairement à son prédécesseur qui utilisait une puce Qualcomm.

Le Exynos 2500 a récemment fuité, et on espère qu’il sera au niveau du Snapdragon 8 Elite, bien que les processeurs Samsung aient historiquement offert des performances légèrement inférieures à celles de Qualcomm.

Une sortie attendue pour l’été 2025

Les deux smartphones devraient être annoncés cet été. Le Galaxy Z Fold 7 aura fort à faire face au OPPO Find N5, présenté comme le pliable le plus fin du monde, et peut-être au Pixel 10 Pro Fold, qui pourrait viser le titre de meilleur smartphone pliable.

Le Galaxy Z Flip 7, quant à lui, devra affronter la prochaine génération du Motorola Razr, un concurrent direct sur le segment des pliables compacts.

Et Apple dans tout ça ? Le premier iPhone pliable tant attendu ne devrait pas voir le jour cette année, laissant Samsung sans concurrence de Cupertino pour cette génération.

Affaire à suivre !