Galaxy S25 vs Pixel 9 Pro : Quel smartphone choisir en 2025 ?

Avec le lancement du Galaxy S25, une comparaison avec le Google Pixel 9 Pro s’impose. Ces deux smartphones phares visent des publics différents, mais ils se retrouvent en concurrence directe grâce à leurs caractéristiques et performances. Voici un comparatif détaillé pour vous aider à choisir entre ces deux appareils.

Le Galaxy S25 débute à 902,05 euros (pour la version 128 Go). Les précommandes ont débuté le 23 janvier, et le smartphone sera disponible en boutique dès le 7 février 2025.

De son côté, le Pixel 9 Pro, lancé à 1 099 euros, est actuellement en promotion à 949 euros.

Design et dimensions

Le Galaxy S25 mise sur un design compact et léger, mesurant 146,9 x 70,5 x 7,2 mm pour un poids plume de 162 g. Il est plus petit, plus fin et plus léger que le Pixel 9 Pro, qui affiche des dimensions de 152,8 x 72 x 8,5 mm et un poids de 199 g. Les deux modèles utilisent du Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière, un cadre en aluminium, et bénéficient d’une certification IP68.

En termes de coloris, le Galaxy S25 est proposé en Gris, Bleu clair, Bleu nuit et Vert d’eau, avec des teintes exclusives en ligne telles que Noir absolu, Corail et Or rose. Le Pixel 9 Pro offre des finitions en Porcelaine, Quartz rose, Vert sauge et Noir volcanique.

Écran

Concernant l’écran, le Galaxy S25 dispose d’un écran AMOLED 2x de 6,2 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, une densité de 416 ppp, un taux de rafraîchissement variable (1-120 Hz) et une luminosité maximale de 2 600 nits.

Le Pixel 9 Pro se vante quant à lui d’un écran Super Actua OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2 856 x 1 280 pixels (495 ppp), un taux de rafraîchissement variable (1-120 Hz) et une luminosité maximale impressionnante de 3 000 nits.

Le Pixel offre un écran plus grand, plus lumineux et avec une meilleure résolution, ais le Galaxy S25 se distingue par sa taille compacte.

Performances

Le Galaxy S25 est équipé du tout nouveau Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm), un processeur surpuissant avec des cœurs optimisés et une meilleure gestion thermique. Il est associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Ce processeur excelle dans les tâches exigeantes, y compris le gaming et les applications IA avancées comme Generative Edit.

Le Pixel 9 Pro embarque le Google Tensor G4 (4 nm), un processeur conçu pour maximiser les fonctionnalités d’IA de Google. Avec 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, il gère efficacement les tâches du quotidien et les applications IA comme Call Notes et Pixel Studio. Cependant, il est moins performant pour les jeux ou les benchmarks comparé au Snapdragon 8 Elite.

Systèmes d’exploitation

Le Galaxy S25 est livré avec One UI 7 basé sur Android 15, avec des fonctionnalités d’IA avancées grâce à Gemini. L’assistant peut effectuer des tâches complexes entre plusieurs applications et interpréter du texte, des images ou des vidéos.

Le Pixel 9 Pro propose une version stock d’Android 15 avec des fonctionnalités IA de Google comme Call Notes, Pixel Screenshots, et Private Space.

Les deux appareils promettent 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité, mais One UI 7 apporte des personnalisations avancées.

Appareils photo

Galaxy S25 :

Principal : 50 mégapixels (f/1.8, OIS)

Ultra grand-angle : 12 mégapixels

(f/2.2, 120°)

(f/2.2, 120°) Téléobjectif : 10 mégapixels (f/2.4, 3x OIS)

Selfie: 12 mégapixels (f/2.2)

Vidéo : 8K à 30 fps, avec fonctionnalités comme Audio Eraser et mode Expert RAW.

Pixel 9 Pro :

Principal : 50 mégapixels (f/1.68, OIS)

Ultra grand-angle : 48 mégapixels (f/1.7, 123°)

Téléobjectif : 48 mégapixels (f/2.8, 5x OIS)

Selfie: 42 mégapixels (f/2.2, 103°)

Vidéo : 8K à 30 fps, avec Night Sight Video, Magic Editor, et Photo Unblur.

Le Pixel 9 Pro surpasse le Galaxy S25 avec des capteurs à plus haute résolution et des fonctionnalités avancées comme le zoom Super Res (jusqu’à 30x).

Autonomie et charge

Le Galaxy S25 est équipé d’une batterie de 4 000 mAh avec une charge filaire de 25 W, le sans fil rapide (15 W), et la charge inversée. Le Pixel 9 Pro a quant à lui une batterie de 4 700 mAh, offrant une charge rapide de 45 W (55 % en 30 minutes), une charge sans fil Qi, et la charge inversée. Avec son mode Extreme Battery Saver, il peut tenir jusqu’à 100 heures.

Le Pixel 9 Pro offre une meilleure autonomie et des vitesses de charge plus rapides.

Galaxy S25 et Pixel 9 Pro : quel smartphone choisir ?

Choisissez le Galaxy S25 si vous préférez un smartphone compact, léger, avec un processeur ultra-puissant et une interface utilisateur riche en personnalisation.

Choisissez le Pixel 9 Pro si vous recherchez des appareils photo de pointe, une meilleure autonomie, et une expérience Android épurée.

Pour les amateurs de photographie et d’autonomie, le Pixel 9 Pro est un choix évident. Ceux qui privilégient un design compact et des performances brutes opteront pour le Galaxy S25.