One UI 7 : Samsung lance sa nouvelle interface Android 15 !

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung a enfin officialisé One UI 7, après des mois de bêta-tests et de retard. Cette mise à jour, basée sur Android 15, accompagne le lancement de la série Galaxy S25 et apporte des améliorations majeures à l’expérience utilisateur.

Voici un tour d’horizon des nouveautés et des fonctionnalités de cette mise à jour tant attendue.

One UI 7, un design plus fluide et modernisé

L’un des changements les plus notables dans One UI 7 est l’amélioration de la fluidité. Inspirée des autres mises à jour Android 15, cette version met l’accent sur des animations plus fluides et une interface repensée. Les icônes ont été redessinées, et le panneau des paramètres rapides ainsi que le centre de notifications arborent désormais un look moderne avec des alertes arrondies en forme de pilule, parfaitement intégrées au Now Bar.

Parmi les nouveautés de l’écran d’accueil, on note :

Un tiroir d’applications à défilement vertical.

La possibilité de modifier la taille des icônes.

De nouveaux widgets et styles personnalisables.

La Now Bar : un widget multifonctionnel

L’une des fonctionnalités les plus innovantes de One UI 7 est la Now Bar, une barre dynamique située sur l’écran de verrouillage. Elle regroupe plusieurs activités en direct, comme :

Le lecteur de musique.

Un chronomètre.

Un compte à rebours.

Cette barre s’inspire des fonctionnalités de live activities présentes dans d’autres interfaces Android, mais avec une touche unique signée Samsung.

Personnalisation et refonte visuelle

One UI 7 offre de nouvelles options de personnalisation, notamment pour l’écran de verrouillage. Vous pouvez choisir parmi :

De nouveaux styles d’horloge.

Des widgets supplémentaires, comme Galerie, Routines, ou Enregistreur vocal.

L’application Galerie a également bénéficié d’une refonte majeure pour améliorer la navigation et offrir une meilleure expérience utilisateur. L’interface de l’appareil photo a été retravaillée pour rendre les fonctionnalités plus accessibles.

Intégration renforcée de l’IA avec Galaxy AI et Gemini

One UI 7 marque un tournant en matière d’intelligence artificielle. Parmi les nouvelles fonctionnalités :

Des outils d’écriture basés sur l’IA.

Les transcriptions d’appels IA, permettant de lire les conversations en temps réel.

Une profonde intégration avec Gemini, offrant une compatibilité avec les applications Samsung comme Calendrier, Notes et Rappels.

La fonctionnalité Now Brief, qui propose des résumés quotidiens personnalisés directement sur l’écran de verrouillage.

Disponibilité et appareils compatibles

One UI 7 sera déployée progressivement sur les appareils Samsung. Voici ce que l’on sait de la feuille de route :

• La série Galaxy S25 est la première à être livrée avec One UI 7 préinstallée.

• Les Galaxy S24 devraient recevoir la version stable de la mise à jour prochainement.

• Les autres appareils, y compris les séries Z Flip, Z Fold, Galaxy Tab, ainsi que les gammes de milieu de gamme comme les séries A, M et F, recevront l’update d’ici la fin du premier trimestre 2025.

Conclusion : une mise à jour riche en nouveautés

One UI 7 représente une évolution significative, alliant une interface repensée, des fonctionnalités basées sur l’IA, et une personnalisation accrue. Avec son design fluide, ses innovations comme la Now Bar et l’intégration de Gemini, cette mise à jour promet d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur sur les appareils Samsung.

