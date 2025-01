OpenAI o3-mini : Disponibles pour tous les utilisateurs de ChatGPT !

Cette semaine, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé que le dernier modèle de raisonnement de la société, o3, avait passé avec succès ses tests de sécurité externes et était prêt à être déployé. Ce modèle sera bientôt disponible sous forme d’API et intégré en tant qu’option dans ChatGPT.

En parallèle, Altman a confirmé via les réseaux sociaux que la version allégée, o3-mini, ne serait pas réservée aux abonnés payants (Plus, Teams, et Pro), mais serait également accessible aux utilisateurs gratuits.

Qu’est-ce que le modèle o3 ?

Le modèle o3, successeur du modèle o1, fonctionne différemment des modèles génératifs traditionnels, tels que GPT-4o Turbo, actuellement utilisé pour les abonnés payants de ChatGPT. Les modèles de raisonnement comme o1 et o3 intègrent des vérifications internes de faits et de raisonnements avant de répondre aux requêtes des utilisateurs.

Bien que cela rallonge le temps de réponse, cela permet une plus grande précision et une reproductibilité accrue, en rendant ces modèles particulièrement performants pour des tâches complexes en mathématiques, sciences et codage.

o3-mini : Une version allégée, mais puissante

La version o3-mini est un modèle réduit et plus léger du modèle o3 complet. Moins volumineux que GPT-4o Turbo, il offre des temps de réponse plus rapides et réduit les besoins en calcul, tout en maintenant un haut niveau de performance.

Alors qu’OpenAI réserve généralement ses modèles les plus avancés aux abonnés payants et utilise des modèles de génération précédents pour les utilisateurs gratuits, l’accès au o3-mini pour tous les utilisateurs gratuits constitue un changement notable dans la stratégie de l’entreprise.

Accès différencié pour les abonnés payants

Les utilisateurs des abonnements Plus, Teams et Pro auront toujours accès à GPT-4o Turbo en plus de o3-mini. Comme l’a déclaré Altman, ces abonnés profiteront également d’un accès accru à o3-mini. Les comptes payants Plus (20 dollars par mois) et Pro (200 dollars par mois) continueront d’avoir des avantages exclusifs, comme des fonctionnalités supplémentaires telles que le mode vocal avancé.

Une avancée prometteuse, mais une date encore floue

OpenAI avait initialement présenté le modèle o3 lors du dernier jour de son événement 12 Days of OpenAI en décembre dernier. Greg Brockman, président et cofondateur de l’entreprise, l’avait alors décrit comme une « percée majeure avec une amélioration significative sur les benchmarks les plus difficiles ».

Bien que la confirmation de l’arrivée de o3-mini pour tous les utilisateurs soit désormais officielle, OpenAI n’a pas encore précisé la date exacte de disponibilité. En tout cas, cette évolution marque une nouvelle étape dans l’objectif de l’entreprise de rendre l’IA avancée accessible à un plus large public.