Instagram : Envoyez enfin vos photos en HD !

Instagram s’efforce de combler les lacunes de son espace de messagerie directe, longtemps laissé en retrait par rapport aux autres fonctionnalités de l’application. Après avoir introduit l’édition des messages envoyés l’année dernière, Instagram déploie désormais une nouvelle option permettant d’envoyer des photos en qualité HD.

Pour profiter de cette nouveauté, ouvrez vos messages privés (DMs) sur Instagram et sélectionnez une photo dans votre galerie. Vous remarquerez un petit icône « HD » dans le coin supérieur droit de l’écran. En appuyant sur cette icône, vous pouvez activer l’envoi de la photo en meilleure résolution. Avec cette fonctionnalité, les images ne sont plus compressées comme c’est habituellement le cas.

Bien que cette amélioration soit bienvenue, elle n’est pas sans inconvénient. Les photos en qualité HD ont une taille de fichier plus grande, ce qui peut :

Allonger le temps d’envoi, surtout si votre connexion est lente. Occuper plus d’espace sur le téléphone du destinataire, ce qui pourrait poser problème si l’espace de stockage est limité.

Il serait donc judicieux de ne pas abuser de cette option, notamment pour partager un album entier de vacances. Cependant, pour des clichés importants ou mémorables, cette fonctionnalité est un vrai atout.

Instagram, une fonctionnalité cohérente avec les autres applications Meta

WhatsApp, une autre application appartenant à Meta, permet déjà d’envoyer des photos en HD depuis un certain temps. L’arrivée de cette option sur Instagram crée une expérience plus homogène et familière entre les différentes applications du groupe.

L’option HD est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs. Si vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité dans vos DMs, assurez-vous de mettre à jour l’application sur le Google Play Store ou l’Apple App Store pour accéder à la dernière version.

Grâce à cette nouveauté, Instagram renforce son attractivité en enrichissant l’expérience utilisateur de ses messages privés. Une fonctionnalité simple, mais qui fera plaisir à de nombreux adeptes de l’application.