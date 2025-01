Que peut-on attendre de l’événement Galaxy Unpacked 2025 de Samsung ?

Avec l’événement Galaxy Unpacked 2025 prévu dans moins de deux jours, Samsung s’apprête à dévoiler plusieurs nouveautés majeures. Si la série Galaxy S25 sera au centre de l’attention, d’autres annonces promettent d’attirer les projecteurs.

Voici un aperçu complet de ce que Samsung pourrait dévoiler lors de cet événement incontournable.

Série Galaxy S25 : trois modèles au rendez-vous

La série Galaxy S25 comprendra trois modèles : Galaxy S25, Galaxy S25+, et Galaxy S25 Ultra. Ces smartphones profiteront du Snapdragon 8 Elite, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, ainsi que de nombreuses optimisations au niveau du design et des fonctionnalités.

Caractéristiques principales :

Galaxy S25 et S25+ : Triple capteur photo : 50 mégapixels (principal), 10 mégapixels (téléphoto 3x), et 12 mégapixels (ultra-grand-angle). Écrans AMOLED Dynamic 2X 120 Hz. Capacité des batteries identique à la génération précédente : 4000 mAh pour le S25 et 4900 mAh pour le S25+. Design légèrement plus incurvé pour une meilleure prise en main.

Galaxy S25 Ultra : Capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra-grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 3x de 10 mégapixels et un périscope 5x de 50 mégapixels. Batterie de 5000 mAh. Livré avec un S Pen (sans Bluetooth cette fois-ci).



One UI 7 : une interface repensée et axée sur l’IA

Samsung dévoilera également la version stable de One UI 7, basée sur Android 15. Après un retard dans son développement, cette mise à jour apporte des fonctionnalités innovantes et un nouveau design.

Les points forts de One UI 7 :

Design revisité : nouvelles icônes, animations fluides, panneau de réglages rapides redessiné.

Galaxy AI : Transcription des appels dans plus de 20 langues. Outils d’écriture assistée par IA pour rédiger, résumer ou comparer du contenu. Fonction Now Bar pour un accès rapide aux informations pertinentes.

Appareil photo amélioré : interface repensée et meilleure expérience utilisateur.

Aperçu des futures innovations lors du Galaxy Unpacked 2025

Comme à chaque Galaxy Unpacked, Samsung devrait dévoiler des aperçus d’appareils à venir. Voici ce que l’on attend avec impatience.

Galaxy Ring 2

La première génération de la Galaxy Ring n’a pas su convaincre en raison de son prix élevé et de ses performances perfectibles. La Galaxy Ring 2 promet des améliorations en termes d’autonomie, de précision, et de coût. Cet anneau connecté pourrait être annoncé dès cet événement.

Galaxy S25 Slim

Conçu pour rivaliser avec l’iPhone 17 Air, le Galaxy S25 Slim adoptera un design ultra-fin, basé sur le S25+, avec des dimensions réduites. Il devrait conserver une batterie de 4000 mAh et les mêmes capteurs photo, tout en étant proposé à un prix compétitif.

Project Moohan

Fruit de la collaboration entre Samsung et Google, Project Moohan est un casque XR (réalité étendue) alimenté par le Snapdragon XR2 Plus Gen 2 et le système Android XR. Lors de cet événement, Samsung pourrait enfin montrer un prototype fonctionnel.

L’événement Galaxy Unpacked 2025 s’annonce riche en annonces et nouveautés. Si la série Galaxy S25 est au cœur de l’événement, les innovations comme One UI 7, le Galaxy Ring 2, ou encore le mystérieux Project Moohan suscitent également un vif intérêt.

