Officiel ! Unpacked 2025, Samsung dévoilera la série Galaxy S25 le 22 janvier

Samsung a confirmé que son événement Unpacked 2025 se tiendra le 22 janvier à San Jose, en Californie.

Cet événement promet de dévoiler la nouvelle série Galaxy S25 et de mettre en lumière des expériences d’intelligence artificielle (IA) qui redéfiniront notre interaction avec les smartphones. Alors que l’IA joue un rôle de plus en plus central dans nos appareils, cette annonce suscite des attentes élevées pour des fonctionnalités plus intuitives, personnalisées et connectées.

L’IA : une expérience mobile révolutionnaire

Samsung mettra l’accent sur l’IA, affirmant que cette technologie sera plus naturelle, plus intuitive et « établira une nouvelle norme pour les expériences mobiles ». Bien que les détails soient encore limités, on peut s’attendre à des outils intelligents simplifiant les tâches quotidiennes, à une personnalisation avancée et à une expérience utilisateur globale plus fluide.

Ce que l’on sait déjà sur la série Galaxy S25

Design revisité et puissance accrue

Les premières fuites indiquent que les Galaxy S25 pourraient s’inspirer davantage de l’iPhone, avec des coins arrondis et des bords plats, tout en restant fidèles à l’identité visuelle de Samsung. Sous le capot, tous les modèles Galaxy S25 seront équipés du Snapdragon 8 Elite, promettant des performances et une efficacité énergétique améliorées.

Caméras : un focus sur le Ultra

Les modèles Galaxy S25 et S25+ conserveraient des configurations de caméras analogues à celles du Galaxy S24. En revanche, le modèle Galaxy S25 Ultra pourrait recevoir des améliorations majeures, avec notamment un objectif ultra-grand-angle de 50 mégapixels et des capacités téléphoto variables, offrant une flexibilité accrue pour la photographie.

Autonomie et recharge

Les capacités des batteries devraient rester stables avec :

4 000 mAh pour le Galaxy S25,

4 900 mAh pour le Galaxy S25+,

5 000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra.

Cependant, une nouveauté intéressante serait l’introduction de la charge sans fil magnétique Qi2, rendant le processus de recharge plus pratique.

Comment suivre l’événement ?

Le Samsung Unpacked 2025 sera retransmis en direct le 22 janvier à 19 heures, heure de Paris, sur le Samsung Newsroom, le site officiel Samsung.com et la chaîne YouTube de l’entreprise.

Réservations et offres exclusives

Les précommandes pour la série Galaxy S25 s’ouvriront dès aujourd’hui, le 6 janvier, à 15 h PST (minuit en France). En réservant, vous bénéficierez :

D’un crédit de 50 euros applicable à votre achat.

Une chance de gagner l’un des 15 codes promotionnels d’une valeur de 500 euros

Un rendez-vous très attendu

Après une année où le Galaxy S24 Ultra a été largement apprécié, beaucoup attendent de voir comment Samsung compte surpasser cette génération avec des fonctionnalités d’IA améliorées et des innovations en matière de design et de performances. Rendez-vous à San Jose le 22 janvier pour découvrir tout ce que la série Galaxy S25 a à offrir.