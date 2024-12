Project Moohan : Le casque XR de Samsung sous Android XR !

Samsung a officiellement annoncé son projet intitulé « Unlock the Infinite Possibilities of XR With Galaxy AI », marquant une étape importante dans sa collaboration avec Google pour développer des appareils de réalité étendue (XR) utilisant le système d’exploitation Android XR.

Samsung a souligné son engagement à transformer l’expérience utilisateur grâce aux technologies immersives. L’entreprise voit la XR — qui englobe la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), la réalité mixte (MR) et d’autres technologies immersives — comme une convergence révolutionnaire entre le monde physique et le monde numérique.

Grâce à des interactions multimodales et à l’intégration avec l’écosystème Galaxy, Samsung ambitionne de faire de la XR une technologie incontournable pour le travail, l’apprentissage, le divertissement, le gaming et le bien-être.

Partenariats et collaboration

Au cœur de cette initiative se trouve une collaboration ouverte avec Google et Qualcomm. Samsung a souligné l’importance de ces partenariats stratégiques dans la conception de la plateforme Android XR. Qualifiée comme « l’une de nos entreprises les plus ambitieuses », cette collaboration vise à maximiser l’optimisation technologique et à ouvrir un écosystème où la XR pourra prospérer.

La plateforme Android XR prendra en charge des appareils comme les casques et lunettes XR, offrant :

Un contenu riche provenant de l’écosystème Galaxy, des applications Google, et des développeurs tiers.

Une interaction naturelle et intuitive grâce à Gemini, l’IA conversationnelle de Google, qui permet des commandes vocales contextuelles.

En utilisant des technologies comme la reconnaissance vocale avancée et des capacités gestuelles enrichies, les utilisateurs pourront interagir avec leur environnement sans avoir besoin de contrôleurs complexes.

Project Moohan: Le premier casque XR sous Android

Samsung a également dévoilé « Project Moohan », son premier casque XR sous Android XR. Le nom « Moohan » (qui signifie infini en coréen) reflète la vision de Samsung : offrir des expériences immersives sans limites.

Caractéristiques principales du Project Moohan

Écran avancé : promet une qualité visuelle de pointe.

: promet une qualité visuelle de pointe. Passthrough : permet de visualiser et d’interagir avec le monde réel tout en restant immergé dans des contenus numériques.

: permet de visualiser et d’interagir avec le monde réel tout en restant immergé dans des contenus numériques. Interaction multimodale naturelle : commandes vocales, gestuelles et contextuelles intégrées.

: commandes vocales, gestuelles et contextuelles intégrées. Légèreté et ergonomie : un design pensé pour un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée.

: un design pensé pour un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée. Intégration fluide avec les services Google : comme YouTube, Google Maps et la planification de voyages grâce à Gemini.

Won-Joon Choi, EVP et Chef de la R&D chez Samsung Mobile : « La XR est passée d’une promesse lointaine à une réalité tangible. Elle a le potentiel de transformer nos interactions quotidiennes et de transcender les limites physiques. Nous sommes ravis de collaborer avec Google pour redéfinir l’avenir de la XR, en commençant par Project Moohan ».

Sameer Samat, Président de l’écosystème Android chez Google : « Nous sommes à un tournant critique pour la XR, où les avancées en IA multimodale permettent des intégrations naturelles et intuitives dans la vie quotidienne. Nous sommes ravis de travailler avec Samsung pour bâtir un nouvel écosystème avec Android XR, transformant l’informatique pour tous ».

Avec le lancement prochain de Project Moohan et le partenariat solide entre Samsung et Google, la XR s’apprête à redéfinir la façon dont nous interagissons avec la technologie. Ce projet ambitieux promet de repousser les limites des appareils immersifs, tout en créant un écosystème ouvert et riche pour les utilisateurs du monde entier.

Le futur des technologies immersives se dessine, et Samsung semble prêt à en être un acteur clé.