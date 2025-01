Oppo Find N5 : Le smartphone pliable ultra-fin se dévoile !

OPPO a officiellement commencé à teaser son très attendu Find N5, son prochain smartphone pliable, qui sera lancé en février 2025 en Chine. Le produit a été dévoilé via une affiche partagée aujourd’hui, confirmant des détails clés sur son design et ses spécifications.

Selon Pete Lau, directeur produit chez OPPO et fondateur de OnePlus, le Find N5 sera le smartphone pliable le plus fin au monde. OPPO a comparé l’épaisseur du Find N5, lorsqu’il est déplié, à celle d’un crayon, qui mesure environ 7 mm. Les spéculations suggèrent que le téléphone pourrait mesurer environ 4 mm en mode déplié et moins de 10 mm lorsqu’il est plié.

Le Find N5 sera doté d’une construction en titane, ce qui améliore à la fois la durabilité et la légèreté du téléphone. Contrairement à son prédécesseur, le Find N3, qui n’avait pas de certification IP, le Find N5 pourrait recevoir une certification IPX8, garantissant une résistance à l’eau.

Le Find N5 devrait embarquer une batterie d’environ 6 000 mAh, une avancée significative pour un pliable. Les options de recharge incluraient 80W ou 100W en charge rapide filaire, et 50W pour la charge magnétique sans fil.

Le tout sera alimenté par ColorOS 15 basé sur Android 15.

Find N5, performances haut de gamme avec Snapdragon 8 Elite

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur phare de Qualcomm, équipera le Find N5, offrant des performances exceptionnelles pour les utilisateurs multitâches et les joueurs.

Les rumeurs indiquent que l’écran interne du Find N5 prendra en charge une résolution 2K, offrant des couleurs vibrantes et des détails nets. Le design du module caméra arrière sera également affiné.

Configuration de caméra puissante

Le Find N5 devrait intégrer une configuration triple caméra, avec :

50 mégapixels pour le capteur principal avec stabilisation optique (OIS).

50 mégapixels pour l’ultra grand-angle.

50 mégapixels pour un téléobjectif périscope avec zoom optique 3x.

Lancement mondial et version OnePlus Open 2

Si le Find N5 sera lancé en premier en Chine, il est également prévu pour un lancement mondial, notamment dans certains marchés d’Asie du Sud-Est. Dans des régions comme l’Europe, les États-Unis et l’Inde, il pourrait être commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2, renforçant ainsi la collaboration entre OPPO et OnePlus.

Outre le Find N5, Oppo pourrait également dévoiler la série de montres connectées OPPO Watch X3 lors de l’événement de février. Les smartphones Find X8 ultra et Find X8 Mini suivront en mars en Chine.

Avec son design ultra-fin, sa construction en titane et ses spécifications haut de gamme, le OPPO Find N5 s’annonce comme une avancée majeure dans le monde des smartphones pliables. Oppo semble bien décidé à repousser les limites de l’innovation tout en consolidant sa position sur ce segment de marché.