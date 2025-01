Flex S et Flex G : Les nouveaux concepts de smartphones à triple pli de Samsung

Lors du CES 2025 à Las Vegas, Samsung a une fois de plus repoussé les limites de l’innovation en dévoilant plusieurs concepts impressionnants pour les écrans pliables et expansibles. Parmi eux, deux nouveaux designs à triple plu — les Flex S et Flex G — ainsi que des écrans expansibles verticalement et horizontalement.

Voici un aperçu des annonces marquantes et de ce que cela signifie pour l’avenir des smartphones.

Flex S : L’écran triple pli inspiré du Huawei Mate XT

Le premier concept triple pli de Samsung, surnommé Flex S, rappelle le design du Huawei Mate XT, le premier smartphone tri-pliable lancé en 2024. Le Flex S laisse une portion de l’écran visible même lorsqu’il est fermé, offrant ainsi une interface utilisable sans déplier entièrement l’appareil.

Ce format pourrait offrir une transition fluide entre un téléphone compact et une tablette, tout en restant pratique à transporter.

Flex G : La protection avant tout

Le second design, le Flex G, prend une approche différente en pliant les deux côtés de l’écran vers l’intérieur, protégeant ainsi l’écran interne de 10 pouces lorsqu’il est fermé (image en tête d’article). Ce concept est idéal pour les utilisateurs cherchant à préserver leur écran des rayures et des impacts.

Cependant, selon Ross Young, PDG de Display Supply Side Consultants (DSCC), les expéditions de ces panneaux triple pli commenceront au quatrième trimestre 2025, et un smartphone basé sur le Flex G n’est pas attendu avant 2026.

Des écrans expansibles pour smartphones et tablettes

Samsung a également présenté deux types d’écrans expansibles :

Verticalement expansible : Idéal pour les smartphones, cet écran passe d’une taille de 5,1 pouces à 6,7 pouces avec une résolution FHD+.

Horizontalement expansible : Conçu pour les tablettes, il peut s’étendre de 8,1 pouces à 12,4 pouces, offrant une expérience immersive sur un grand écran tout en restant portable.

Ces technologies permettent une flexibilité sans précédent, offrant aux utilisateurs un écran plus grand lorsque nécessaire tout en conservant une taille compacte au repos.

Autres avancées technologiques présentées au CES

Affichage optimisé pour les lunettes de soleil : Samsung a montré un écran qui reste parfaitement lisible, même lorsque vous portez des lunettes de soleil polarisées, une innovation pratique pour les utilisateurs actifs.

Écran 3D immersif : Un concept d’écran qui se rapproche de l’utilisateur pour créer une impression de profondeur et imiter un affichage 3D sans lunettes.

OLED ultra-fin et flexible : Un écran incroyablement fin et pliable, qui pourrait être intégré à de futurs produits mobiles, combinant légèreté et performance.

Samsung continue de dominer le marché des écrans innovants grâce à ses recherches avancées. Si le Flex S pourrait arriver sur le marché dès l’année prochaine, le Flex G est prévu pour 2026, marquant une étape importante dans l’évolution des smartphones pliables. De plus, les écrans expansibles pourraient rapidement devenir une réalité, apportant des fonctionnalités révolutionnaires aux appareils Samsung.

Alors que le CES 2025 s’achève, Samsung a clairement montré qu’il entendait redéfinir les limites de ce qui est possible dans l’univers des smartphones et des tablettes. La seule question qui reste : quelles de ces technologies verront réellement le jour dans les prochaines années ?