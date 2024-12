OnePlus s’apprête à lancer le OnePlus Open 2, une évolution ambitieuse

Le OnePlus Open, lancé en 2023, a marqué une entrée réussie de OnePlus sur le marché des smartphones pliables, séduisant rapidement une base de fans grâce à ses performances et son design distinctif. Désormais, avec l’arrivée imminente du OnePlus Open 2, la marque promet des améliorations notables, tout en conservant certains des éléments clés qui ont fait le succès de son prédécesseur.

Selon des rendus basés sur un prototype de stade final, le OnePlus Open 2 conserve l’esthétique signature de la première génération avec son module circulaire pour les caméras arrière. Cependant, des ajustements subtils ont été apportés : les trois capteurs arrière sont désormais placés dans la partie supérieure du cercle, tandis que la marque Hasselblad occupe la partie inférieure.

Le design arrière montre également des bords incurvés, contrastant avec les bords plats du OnePlus Open original, ce qui pourrait améliorer la prise en main. Bien que ces rendus soient basés sur un prototype, ils suggèrent que le OnePlus Open 2 reste fidèle à l’identité visuelle de la gamme, tout en introduisant des raffinements.

OnePlus Open 2, un format plus grand et plus fin

Une fois déplié, le OnePlus Open 2 ne semble pas très différent de son prédécesseur, mais il est décrit comme plus grand et plus fin. Avec une épaisseur inférieure à 10 mm une fois plié (contre 11,7 mm pour le Open), il pourrait devenir l’un des smartphones pliables les plus fins du marché.

L’écran intérieur passe à 8 pouces, légèrement plus grand que les 7,82 pouces du modèle précédent, tout en conservant une résolution 2K et un taux de rafraîchissement 120 Hz. L’écran extérieur, lui, mesure 6,4 pouces, contre 6,31 pouces pour le Open, offrant une expérience encore plus fluide et immersive.

Sous le capot, le OnePlus Open 2 sera équipé du Snapdragon 8 Elite, un processeur haut de gamme qui surpasse le Snapdragon 8 Gen 2 du modèle précédent. Cette puce sera accompagnée de jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, garantissant des performances ultra-rapides et un espace de stockage généreux.

Le système de caméras devrait inclure une configuration arrière triple capteur de 50 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle, et téléobjectif avec zoom optique 3x). Les caméras avant resteront inchangées avec des capteurs de 32 mégapixels et 20 mégapixels.

Autonomie et recharge : des améliorations significatives

La capacité de la batterie passe à 5 900 mAh, une amélioration notable par rapport aux 4 800 mAh du premier Open. La charge rapide filaire atteint 80W, tandis que la charge sans fil est introduite pour la première fois, avec une puissance de 50W. Ces améliorations garantiront une autonomie prolongée et une recharge plus pratique pour les utilisateurs exigeants.

Une stratégie globale et une rivalité renforcée

Le OnePlus Open 2 devrait être lancé en Chine début 2025, suivi d’un déploiement mondial au premier trimestre 2025. Il pourrait également être une version rebaptisée du OPPO Find N5, un autre pliable attendu autour de la même période.

Avec des caractéristiques techniques et un design revus à la hausse, le OnePlus Open 2 se positionne comme un concurrent direct du Galaxy Z Fold 7, attendu à mi-2025. Grâce à son chipset de nouvelle génération et ses spécifications impressionnantes, il pourrait non seulement surpasser le Galaxy Z Fold 6, mais également offrir une alternative sérieuse dans le segment des pliables de style livre.

Un smartphone pliable à surveiller en 2025

Le OnePlus Open 2 promet d’être une évolution marquante, combinant des améliorations matérielles, un design optimisé et des fonctionnalités attendues, comme la charge sans fil et une meilleure résistance à l’eau (IPX8). Si ces rumeurs se confirment, cet appareil pourrait non seulement séduire les fans de la première génération, mais aussi attirer de nouveaux utilisateurs à la recherche d’un pliable innovant et performant.

Avec son lancement imminent, OnePlus semble prêt à s’imposer comme un acteur clé dans le marché en pleine expansion des smartphones pliables.