Oppo Find X8 Mini : Un flagship compact pour concurrencer Xiaomi et Vivo ?

Les flagships de 2024 sont déjà en train de faire parler d’eux, avec des modèles comme le vivo X200 Pro, le Find X8 Pro, le Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Pro. Alors que Xiaomi propose un modèle compact pour son modèle de base et que Vivo a introduit une version Pro mini, la gamme OPPO Find X8 de 2024 semble, pour l’instant, manquer d’une option plus compacte.

Selon le célèbre Digital Chat Station, OPPO pourrait combler ce manque avec un Find X8 Mini, qui pourrait être dévoilé aux côtés du modèle Find X8 Ultra dès le printemps. Cette rumeur rejoint une précédente information de Smart Pikachu, qui suggérait déjà une expansion de la gamme Find X8.

OPPO a, par le passé, régulièrement ajusté sa stratégie de lancement pour la série Find X. Par exemple, les séries Find X2 et X3 comportaient quatre modèles, tandis que le Find X5 a réduit cette offre à trois. Les Find X6 et X7 ont ensuite été simplifiés à seulement deux modèles, avec le lancement d’un modèle Ultra, le Find X7 Ultra, en janvier 2024. Pour la série Find X8, il semble que la version Pro, absente du Find X7, fera son retour.

Bien que les spécifications de ce modèle compact restent inconnues, quelques comparaisons peuvent être faites avec la concurrence. Le compact flagship de Vivo, par exemple, dispose d’un écran de 6,31 pouces avec une résolution 1,5K et pèse 187 g. En revanche, le modèle standard Find X8 est doté d’un écran de 6,59 pouces et d’une batterie de 5630 mAh avec une charge rapide de 80 W en filaire et 50 W en sans-fil. Le Find X8 Mini pourrait donc se démarquer par une batterie légèrement plus petite, tout en conservant des performances de charge compétitives.

Quant au modèle Find X8 Ultra, il est attendu avec un système double périscope pour le téléobjectif, offrant des longueurs focales légèrement modifiées et un zoom hybride 10x. Bien que le modèle compact puisse faire l’impasse sur cette configuration avancée en téléphoto, il bénéficiera sans doute des améliorations de traitement d’image de OPPO et des optimisations de l’IA pour des performances photo de haute qualité.

Un puissant Find X8 Ultra aux côtés du Find X8 Mini

Si OPPO introduit effectivement un modèle Find X8 Mini, cela permettrait à la marque de s’aligner davantage sur les tendances actuelles de la demande pour les smartphones compacts, un segment dynamique où Xiaomi et Vivo se sont déjà bien positionnés. Cette option compacte serait un ajout intéressant pour les utilisateurs préférant un format plus réduit sans compromettre sur les caractéristiques premium.

Avec la sortie prévue pour le printemps, le Find X8 Mini pourrait offrir un équilibre optimal entre taille compacte et spécifications haut de gamme, ajoutant une option polyvalente à une série déjà prometteuse.