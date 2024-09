OPPO Find N3 : Un audacieux prototype avec cuir végétal révélé par Pete Lau

L’année dernière, OPPO a lancé le Find N3, son smartphone pliable qui est pratiquement un jumeau du OnePlus Open. Bien que son design soit assez standard pour un appareil pliable, il se distingue principalement par la forme circulaire de son bloc caméra à l’arrière. Cependant, il semble que OPPO ait envisagé des concepts bien plus intrigants pour ce modèle avant de se fixer sur la version finale.

En effet, nous avons récemment eu un aperçu des designs alternatifs du Find N3 grâce à une publication de Pete Lau, Directeur Produit chez OPPO, sur le réseau social X (anciennement Twitter). Il a partagé plusieurs images d’un prototype qui n’a finalement pas été retenu. Dans son message, Lau souligne : « Même si certaines créations remarquables, comme ces designs pour le #OPPOFindN3, ne voient jamais le jour, l’innovation et la passion qui les animent continuent de nous pousser vers l’avant ».

Un design qui sort de l’ordinaire

Contrairement au design final du Find N3, qui présente une coque unie, le concept partagé par Lau révèle un modèle avec une bande métallique verticale au dos, associée à ce qui semble être du cuir végétal. Les images montrent également plusieurs combinaisons de couleurs, dont un élégant bleu, un noir plutôt sobre et un discret vert grisâtre.

Bien que ce design n’ait pas été retenu pour le Find N3, il pourrait potentiellement inspirer de futurs modèles de la marque. D’ailleurs, les réactions à cette publication ont été majoritairement positives, de nombreux utilisateurs exprimant leur préférence pour ce style. La variante bleue semble particulièrement populaire, comme le confirment plusieurs commentaires.

Le processus créatif derrière les smartphones

Les fabricants de smartphones comme OPPO passent souvent par de nombreuses étapes de conception avant de choisir l’apparence définitive de leurs produits. Ce processus itératif permet de tester différentes approches esthétiques et techniques avant de décider quelle version finale correspond le mieux aux besoins du marché et à la vision de l’entreprise.

Dans le cas du Find N3, bien que la version avec la bande métallique et le cuir végétal n’ait pas été retenue, elle illustre l’innovation continue et la recherche d’un équilibre entre design et fonctionnalité. Reste à voir si OPPO réutilisera ce concept ou s’il restera un simple aperçu d’une direction esthétique non explorée.

Ce genre de processus souligne combien l’évolution du design de smartphones est un équilibre délicat entre innovation, praticité et réponse aux attentes des utilisateurs.