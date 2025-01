CES 2025 : Le meilleur du high-tech en un coup d’oeil !

La CES 2025, l’un des plus grands événements technologiques de l’année, s’est officiellement clôturée, laissant derrière elle une multitude d’innovations et d’annonces marquantes.

Voici un résumé des moments forts de cette édition, ainsi que d’autres actualités technologiques importantes de la semaine.

Les grandes annonces du CES 2025

Les nouvelles cartes graphiques NVIDIA RTX 5000

NVIDIA a présenté la série RTX 50, marquant l’une des améliorations générationnelles les plus importantes à ce jour. Ces GPU promettent des performances révolutionnaires, attirant l’attention des gamers et des professionnels.

> En savoir plus sur la série RTX 50

AMD dévoile les Radeon RX 9070 XT et RX 9070

AMD, de son côté, a lancé sa nouvelle gamme RDNA 4, comprenant les cartes graphiques RX 9070 et RX 9070 XT. Ces GPU viennent renforcer la concurrence dans le secteur avec des capacités impressionnantes.

> En savoir plus sur les annonces AMD

Processeurs Ryzen AI Max d’AMD

AMD a également présenté ses nouveaux processeurs Ryzen AI Max, conçus pour rivaliser avec les puces M Pro et M Max d’Apple. Ces CPU ciblent directement les utilisateurs professionnels à la recherche de performances élevées.

> En savoir plus sur les annonces AMD

Autres annonces majeures

Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM

Le Raspberry Pi 5 est désormais disponible avec une version dotée de 16 Go de RAM pour seulement 120 $, ouvrant de nouvelles possibilités pour les développeurs et les amateurs de DIY.

> En savoir plus sur le Raspberry Pi 5

LEGO Game Boy

LEGO et Nintendo ont annoncé une version en briques de la Game Boy classique. Prévue pour octobre 2025, cette collaboration célèbre une icône des jeux vidéo.

> En savoir plus sur la LEGO Game Boy

MSI Cubi NUC AI Series

MSI a dévoilé ses mini-PC Cubi NUC AI, équipés de capacités d’intelligence artificielle, idéaux pour les espaces de travail compacts.

> En savoir plus sur les annonces MSI

Innovations remarquables dans le domaine du gaming et du matériel

ASUS ROG Zephyrus et RTX 5000

ASUS a actualisé sa gamme ROG Zephyrus avec des GPU RTX 5000, consolidant sa position parmi les meilleurs ordinateurs portables de gaming.

> En savoir plus sur la gamme ROG Zephyrus

Laptops Dell XPS et ThinkPad X9 de Lenovo

Dell a révélé des versions repensées de ses XPS et Lenovo a introduit le ThinkPad X9, axé sur la réparabilité et la durabilité.

> En savoir plus sur l’abandon de la série Dell XPS

> En savoir plus sur la série Dell Pro

> En savoir plus sur le ThinkPad X9

Alienware et Razer en vedette

Dell et Razer ont dévoilé leurs dernières machines de gaming haut de gamme, combinant design premium, performances de pointe et fonctionnalités avancées, comme le Dolby Vision et Atmos.

> En savoir plus sur le Razer

La maison connectée au cœur du CES 2025

Ecovacs et ses nouveaux robots

Ecovacs a impressionné avec le Deebot X8 Pro Omni, un robot aspirateur amélioré grâce à une technologie de lavage auto-nettoyante. La société a également présenté le GOAT A1 3000, une tondeuse robot haut de gamme.

> En savoir plus sur la gamme Ecovacs

SwitchBot et ses robots multifonctions

SwitchBot a lancé des robots domestiques innovants, y compris le S20 Pro, spécialisé dans le nettoyage des sols, et le K20+ Pro, doté de capacités modulaires uniques.

> En savoir plus sur la gamme SwitchBot

> En savoir plus le S20 Pro

Jackery et ses tuiles solaires innovantes

Jackery a dévoilé des panneaux solaires incurvés qui se fondent harmonieusement dans les toitures résidentielles, combinant efficacité énergétique et esthétique.

Les avancées dans les accessoires et le style de vie connecté

Anker et ses solutions d’alimentation

Anker a annoncé une gamme de produits, notamment des batteries portables dotées d’écrans intégrés pour afficher le statut de charge et une station de recharge multi-appareils de 500 W.

> En savoir plus sur la Anker Power Bank 25K

> En savoir plus sur le chargeur mural 140 W

Withings Omnia : Le miroir pour la santé

Withings a présenté Omnia, un accessoire de type miroir conçu pour fournir un aperçu complet de votre santé grâce à des capteurs avancés.

> En savoir plus sur le Withing Omnia

Belkin Stage PowerGrip

Belkin a lancé une batterie externe qui sert également de poignée pour smartphone, inspirée du design des appareils photo analogiques.

Ce qui nous attend en 2025

Avec des innovations telles que le OnePlus 13, le Lenovo Yoga Book 9i à double écran tactile, ou encore les docks Thunderbolt de HP, la CES 2025 a jeté les bases d’une année technologique passionnante. De la montée en puissance des processeurs AI à la convergence des appareils intelligents pour la maison, le futur s’annonce riche en possibilités.

.