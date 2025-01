CES 2025 : Deebot X8 Pro Omni, le robot aspirateur laveur révolutionnaire de Ecovacs

Lors du CES 2025, Ecovacs a dévoilé une série impressionnante de produits intelligents pour la maison, allant des aspirateurs robots aux tondeuses à gazon, en passant par des robots nettoyeurs de fenêtres qui défient l’ordinaire.

Mais la vedette du stand était sans conteste le Deebot X8 Pro Omni, un aspirateur robot qui introduit des améliorations révolutionnaires, notamment en matière de nettoyage humide, grâce à une collaboration stratégique avec Tineco.

Deebot X8 Pro Omni : Une Révolution dans le Nettoyage

Le Deebot X8 Pro Omni apporte deux innovations majeures à ses fonctions de nettoyage humide. Tout d’abord, il applique une pression accrue pendant le lavage, atteignant jusqu’à 4 000 Pa et effectuant jusqu’à 200 rotations par minute. Cela promet un nettoyage plus efficace que tout ce que Ecovacs a proposé jusqu’ici. Ensuite, son système de lavage automatique des serpillières se distingue en nettoyant en continu les tampons pendant leur utilisation, garantissant que chaque surface est traitée avec une serpillière propre.

Côté aspiration, le Deebot X8 Pro Omni est également impressionnant avec une puissance d’aspiration de 18 000 Pa, une brosse latérale oscillante pour un nettoyage précis autour des meubles, et un rouleau coulissant pour atteindre efficacement les plinthes.

Sa station de recharge intelligente complète les innovations en vidant automatiquement le bac à poussière, en lavant et en séchant les tampons de nettoyage pour qu’ils soient prêts à l’emploi. Le robot est également équipé d’un système de navigation LiDAR avancé et d’un nouveau capteur TruEdge 3D pour cartographier les bords et contours avec précision.

Le Deebot X8 Pro Omni sera disponible à partir du 18 février 2025, mais le prix reste encore à être dévoilé.

Ecovacs GOAT A1 3000 : Une nouvelle génération de tondeuse robot

Ecovacs n’a pas seulement impressionné avec son aspirateur robot. La marque a également présenté la GOAT A1 3000, la star de sa gamme de tondeuses robots. Dotée de la technologie de positionnement par satellite RTK, d’un système LiDAR et d’une vision par caméra frontale, cette tondeuse peut naviguer avec précision dans votre jardin. Sous son châssis, un système de double lame optimise la couverture, et un moteur robuste lui permet de s’attaquer à différents types de pelouses.

La GOAT A1 3000 promet de transformer l’entretien des espaces verts grâce à une autonomie et une précision de coupe exceptionnelles.

Winbot W2 Pro Omni : Le nettoyeur de fenêtres automatique

Enfin, Ecovacs a également levé le voile sur le Winbot W2 Pro Omni, un robot nettoyeur de fenêtres conçu pour un nettoyage sans traces et nécessitant peu d’intervention humaine.

Il se distingue par sa station d’accueil portable, qui recharge le robot pendant qu’il travaille, garantissant qu’il ne manquera jamais d’énergie même sur de grands projets.

Idéal pour les grandes surfaces vitrées, le Winbot W2 Pro Omni est équipé d’un système unique à trois buses de pulvérisation, une première dans l’industrie. Cela lui permet de s’attaquer aux taches tenaces et de laisser les vitres impeccables.

Un leadership confirmé dans l’innovation domestique

Avec ces nouveaux produits, Ecovacs continue de montrer sa capacité à repousser les limites de la technologie domestique intelligente. Le Deebot X8 Pro Omni, la GOAT A1 3000 et le Winbot W2 Pro Omni ne se contentent pas d’améliorer leurs catégories respectives, ils redéfinissent ce que les consommateurs peuvent attendre des appareils intelligents.

Alors que la date de sortie du Deebot X8 Pro Omni approche, et que les autres appareils suscitent déjà l’enthousiasme, il est clair qu’Ecovacs est prêt à dominer les maisons intelligentes en 2025 et au-delà. Restez à l’affût pour plus d’informations sur leurs prix et leur disponibilité !