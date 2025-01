iPhone 17 Air : L’iPhone ultra-fin arrive en 2025 !

Apple pourrait avoir choisi le nom iPhone 17 Air pour son iPhone ultra-fin attendu cet automne, selon Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter. Destiné à être un laboratoire d’essai pour les futures technologies, cet appareil pourrait notamment poser les bases des futurs iPad et iPhone pliables d’Apple.

L’iPhone 17 Air promet d’être le modèle le plus mince jamais conçu par Apple, avec une épaisseur environ 2 millimètres inférieure à celle des iPhone actuels. Les rumeurs estiment qu’il mesurera entre 5,5 mm et 6,25 mm d’épaisseur, ce qui serait proche de l’iPad Pro M4 et plus mince que l’iPhone 6, qui détient actuellement le record.

Apple a déjà utilisé le suffixe « Air » pour désigner ses produits les plus fins, tels que le MacBook Air et l’iPad Air, et l’iPhone 17 Air suivrait cette même logique.

iPhone 17 Air, un tremplin vers les appareils pliables

La finesse de l’iPhone 17 Air ne serait pas qu’un simple argument esthétique. Gurman explique que ce design jouera un rôle clé dans le développement des futurs iPhone et iPad pliables d’Apple.

De plus, il est prévu que l’iPhone 17 Air intègre des technologies inédites, notamment le premier modem cellulaire conçu en interne par Apple, portant le nom de code Sinope. Ce modem fera ses débuts dans l’iPhone SE de 2024 avant de s’étendre à d’autres appareils.

Caractéristiques techniques attendues de l’iPhone 17 Air

Voici un aperçu des spécifications pressenties :

Écran ProMotion OLED de 6,6 pouces : Cet écran à taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, jusqu’ici réservé aux modèles Pro, pourrait arriver sur ce modèle.

Caméras : Un objectif arrière unique de 48 mégapixels, accompagné d’une caméra selfie de 24 mégapixels.

Processeur A19 : Le dernier-né des puces d’Apple, optimisé pour la gestion des fonctionnalités basées sur l’IA.

8 Go de RAM : Cette augmentation de mémoire permettra de gérer les fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence, la solution d’intelligence artificielle de l’entreprise.

Connectivité Apple : Bien que Gurman ne le confirme pas, des puces Wi-Fi/Bluetooth conçues en interne pourraient également équiper l’iPhone 17 Air.

Un tournant pour Apple ?

L’iPhone 17 Air pourrait marquer un nouveau jalon pour Apple, non seulement par son design, mais aussi par son rôle stratégique dans l’introduction des futures technologies, tels que les écrans pliables et les modems maison.

Bien qu’il reste à voir si ces rumeurs se confirment, il est clair qu’Apple mise sur l’innovation pour se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel.