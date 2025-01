Accueil » CES 2025 : Anker Power Bank 25K, puissance et praticité au bout des doigts

Au CES 2025, Anker vient de dévoiler sa Power Bank 25K, une batterie externe dotée d’une capacité de 25 000 mAh et d’une puissance de charge rapide de 165 W.

Conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, cette batterie ne se contente pas de recharger rapidement vos appareils ; elle le fait avec style et praticité, grâce à un écran intelligent TFT couleur qui affiche en temps réel l’état de la batterie et les informations de charge.

Malgré sa grande capacité, la Anker Power Bank 25K reste compacte et est décrite comme ayant la taille d’une canette de soda. Avec ses 25 000 mAh, elle peut recharger un MacBook Air de 13 pouces (M2) environ 1,2 fois et un iPhone 14 près de 4,5 fois. Sa capacité respecte également les normes de la TSA (Transportation Security Administration), ce qui signifie qu’elle est autorisée à bord des avions comme bagage à main.

Power Bank 25K, une charge rapide impressionnante

Équipée de la technologie Power Delivery (PD) 3,0, cette batterie est capable de délivrer jusqu’à 165W de puissance via ses quatre ports : trois ports USB-C et un port USB-A. Cette configuration la rend compatible avec une large gamme d’appareils, des smartphones aux ordinateurs portables. Par exemple, elle peut recharger un MacBook Pro 16 pouces (M2 Pro) à 50 % en seulement 30 minutes.

Bien que cette puissance soit suffisante pour la plupart des smartphones, tablettes et ultrabooks, elle reste en deçà des besoins de charge des équipements plus gourmands comme les stations de travail portables ou certains accessoires professionnels.

Câbles intégrés et écran couleur

La Anker Power Bank 25K se distingue par ses deux câbles intégrés :

Un câble fixe de 22 cm, idéal pour des connexions rapides ;

Un câble rétractable de 69 cm, parfait pour des utilisations plus flexibles.

En outre, elle est équipée d’un écran TFT couleur intelligent qui affiche l’état de charge, le pourcentage de batterie restant, et d’autres données utiles. Ce type d’écran, déjà utilisé sur des produits comme la Anker Prime Charger 250W, améliore considérablement l’expérience utilisateur en rendant les informations de charge accessibles d’un simple coup d’œil.

Disponibilité et prix

Anker commercialise la Power Bank 25K au prix de 99,99 dollars. Nous ne connaissons pas encore le prix en France.

Dès qu’elle sera disponible, vous pourrez la retrouver sur le site officiel d’Anker et chez les revendeurs partenaires. Avec ses performances prometteuses et son design pratique, la Power Bank 25K s’annonce comme une solution incontournable pour les utilisateurs à la recherche de puissance et de mobilité.