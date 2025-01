CES 2025 : NVIDIA RTX 50, la révolution Blackwell débarque avec DLSS 4 !

Lors de sa keynote au CES 2025, NVIDIA a officiellement annoncé sa nouvelle génération de GPU, la série RTX 50, basée sur l’architecture Blackwell. Après des mois de spéculations, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a révélé quatre nouveaux modèles de cartes graphiques :

RTX 5090 (1 999 dollars)

RTX 5080 (999 dollars)

RTX 5070 Ti (749 dollars)

RTX 5070 (549 dollarsoi)

Les RTX 5090 et RTX 5080 seront disponibles à partir du 30 janvier 2025, tandis que les modèles RTX 5070 Ti et RTX 5070 suivront en février. Ces nouvelles cartes promettent des performances époustouflantes, doublant celles de leurs prédécesseurs grâce à des avancées majeures, notamment la technologie DLSS 4.

RTX 5090 : Une révolution compacte et puissante

La RTX 5090, flagship de la série, offre des performances doublées par rapport à la RTX 4090, notamment grâce à :

32 Go de mémoire GDDR7 avec une bande passante de 1 792 Go/s.

21 760 cœurs CUDA.

Une puissance totale de 575 watts, avec une alimentation recommandée de 1 000 watts.

Malgré sa puissance, la RTX 5090 arbore un design compact et innovant, tenant dans seulement deux slots. NVIDIA a démontré

sa capacité à exécuter Cyberpunk 2077 en 238 fps avec DLSS 4, contre 106 fps sur la RTX 4090 avec DLSS 3.5.

RTX 5080 : L’équilibre parfait entre puissance et prix

La RTX 5080 est conçue pour être deux fois plus rapide que la RTX 4080, avec :

16 Go de GDDR7 et une bande passante de 960 Go/s.

10 752 cœurs CUDA.

Une puissance totale de 360 watts, nécessitant une alimentation de 850 watts.

RTX 5070 Ti et 5070 : Des performances accessibles

Le modèle RTX 5070 Ti propose :

16 Go de GDDR7 avec une bande passante de 896 Go/s.

8 960 cœurs CUDA.

Une puissance de 300 watts, alimentée par une PSU de 750 watts.

La RTX 5070, quant à elle, offre :

12 Go de GDDR7 avec une bande passante de 672 Go/s.

6 144 cœurs CUDA.

Une puissance totale de 250 watts, avec une alimentation recommandée de 650 watts.

Selon Huang, la RTX 5070 délivrera des performances similaires à la RTX 4090, mais à seulement 549 dollars. Cependant, cette comparaison s’appuie sur les avancées DLSS 4, et non sur les performances de rendu raster brut.

DLSS 4 : Une avancée majeure dans l’IA

La DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) introduit des technologies révolutionnaires :

Multi Frame Generation, capable de générer jusqu’à trois images supplémentaires par frame traditionnelle, augmentant les taux d’images par seconde jusqu’à 8 fois.

Un modèle Transformer en temps réel, améliorant la qualité des images, réduisant les ghostings et ajoutant des détails en mouvement.

Des améliorations qui s’appliqueront également aux GPU RTX existants.

Série RTX 50 pour les laptops

NVIDIA a également annoncé les GPU RTX 50 pour les ordinateurs portables, disponibles dès mars 2025 :

RTX 5090 Laptop GPU : 24 Go de GDDR7.

RTX 5080 Laptop GPU : 16 Go de GDDR7.

RTX 5070 Ti Laptop GPU : 12 Go de GDDR7.

RTX 5070 Laptop GPU : 8 Go de GDDR7.

Ces GPU apporteront les performances de la série RTX 50 aux ordinateurs portables, avec des gains significatifs en efficacité énergétique et en puissance graphique.

Une nouvelle ère pour le gaming et l’IA

L’architecture Blackwell et la DLSS 4 ne se limitent pas au gaming. NVIDIA a démontré des applications de rendu en temps réel, comme les RTX Neural Materials et RTX Neural Faces, basées sur l’IA. Ces innovations exploitent les avancées en compression de textures, génération de visages réalistes, et animation par IA.

La série RTX 50 marque un tournant dans l’univers des cartes graphiques, plaçant NVIDIA à l’avant-garde du gaming et des technologies IA. Reste à voir comment ces GPU répondront aux attentes élevées des gamers et créateurs.