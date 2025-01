CES 2025 : SwitchBot S20 Pro, le robot nettoyeur de sols qui fait tout !

Lors du CES 2025, SwitchBot a dévoilé son dernier robot nettoyeur de sols, le S20 Pro, une version améliorée de son modèle précédent, le S10. Avec des capacités avancées en matière d’aspiration et de nettoyage, le S20 Pro vise à offrir une expérience de nettoyage plus efficace et polyvalente.

Le S20 Pro se distingue par son design à double extension, comprenant une brosse latérale capable de s’étendre pour atteindre les coins et un rouleau en serpillère extensible pour nettoyer le long des murs.

Ces caractéristiques permettent de couvrir toute la surface du sol, y compris les zones difficiles d’accès. Il est également équipé d’un système anti-enchevêtrement double : une brosse principale à rouleaux d’un côté et une brosse latérale à deux bandes, conçues pour éviter que les cheveux ou les poils ne s’emmêlent.

Le système RinseSync, exclusif au S20 Pro, assure un rinçage en continu de la serpillère pendant son utilisation, garantissant une propreté optimale tout au long du processus de nettoyage. Avec une puissance d’aspiration impressionnante de 15 000 Pa, le S20 Pro est conçu pour capturer efficacement les débris, la poussière et autres saletés.

SwitchBot S20 Pro, stations tout-en-un intelligentes

Le S20 Pro est proposé avec deux types de stations tout-en-un :

Une station équipée d’un réservoir d’eau standard.

Une version plus avancée, dotée d’un système de remplissage et de vidange automatiques de l’eau.

Les deux stations incluent des fonctionnalités haut de gamme, telles qu’un nettoyage en profondeur et le séchage de la serpillère à haute température, une collecte automatique de la poussière et le remplissage automatique des solutions de nettoyage.

De plus, le module principal du S20 Pro est compatible avec la station d’eau du S10 ainsi qu’avec l’humidificateur évaporatif SwitchBot, permettant une grande flexibilité dans son intégration.

Des améliorations notables par rapport au S10

Comparé au S10, le S20 Pro apporte des améliorations significatives. La puissance d’aspiration passe de 4 300 Pa sur le S10 à 15 000 Pa sur le S20 Pro, pour un nettoyage nettement plus performant. Grâce à son design innovant, le S20 Pro est particulièrement efficace pour nettoyer les bords et les coins.

Enfin, le S20 Pro peut se connecter directement à des appareils de maison connecté sans nécessiter de hub. Cette compatibilité avec plusieurs écosystèmes domotiques le rend particulièrement pratique pour les foyers connectés.

SwitchBot S20 Pro, une solution idéale pour les maisons connectées

En plus de ses capacités de nettoyage impressionnantes, le S20 Pro s’intègre parfaitement aux systèmes domotiques grâce à sa certification Matter. Que ce soit via Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit, le robot peut être contrôlé par commande vocale ou intégré dans des routines intelligentes.

Bien que les détails concernant le prix et la disponibilité du SwitchBot S20 Pro n’aient pas encore été dévoilés, il sera probablement disponible sur le site officiel de SwitchBot ainsi que chez des revendeurs tiers. Étant donné les fonctionnalités avancées et des améliorations significatives, le S20 Pro est un produit à surveiller pour ceux qui recherchent une solution de nettoyage robotisée performante et connectée.