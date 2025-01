CES 2025 : Withings dévoile Omnia, un miroir connecté futuriste

Lors de son passage au CES 2025, Withings continue de repousser les limites de la santé connectée avec une innovation ambitieuse : Omnia, un miroir intelligent capable d’évaluer votre état de santé, d’afficher des métriques personnalisées, et même de vous connecter à un professionnel de santé via des consultations virtuelles.

Omnia repose sur une base équipée de capteurs avancés capables de mesurer des indicateurs, tels que le poids, la santé cardiaque et le métabolisme. Le dispositif peut également intégrer des données provenant d’autres appareils connectés, comme des montres connectées, des tensiomètres ou même des capteurs de sommeil non invasifs placés sous le matelas.

Avec son assistant vocal piloté par intelligence artificielle, Omnia ne se contente pas de collecter et d’afficher des informations. Il offre des retours en temps réel, des conseils personnalisés et des encouragements pour améliorer votre bien-être. La fonctionnalité va encore plus loin : le miroir pourrait faciliter des consultations télémédicales et partager vos données avec des médecins pour des analyses approfondies.

Omnia, une synthèse des tendances actuelles

Ce qui rend Omnia si fascinant, c’est qu’il réunit plusieurs innovations en une seule solution. Des miroirs connectés capables d’afficher des informations ou de passer des appels vidéo ne sont pas nouveaux. De même, les balances connectées capables de mesurer la composition corporelle, la fréquence cardiaque ou de réaliser des ECG existent depuis des années.

L’ajout d’un assistant vocal intelligent témoigne d’une autre tendance émergente de 2024, où des marques comme Oura, Whoop et Fitbit expérimentaient l’intégration d’IA dans leurs produits de santé connectée. Omnia n’est donc pas une simple innovation technologique, mais une véritable plateforme combinant ces avancées pour créer une expérience de santé centralisée.

Pour les utilisateurs déjà familiarisés avec les produits Withings, Omnia s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de la marque. La marque propose une gamme variée d’appareils connectés, notamment des montres connectées, des balances analytiques, des tensiomètres connectés, des thermomètres connectés et des trackers de sommeil non invasifs. L’entreprise avait même dévoilé un dispositif d’analyse d’urine domestique au CES 2022.

En combinant ces outils avec Omnia, Withings démontre ce qu’il est possible de réaliser lorsque l’on adopte pleinement son écosystème. Cependant, cela soulève aussi des interrogations : Omnia peut-il séduire les utilisateurs qui ne possèdent pas déjà plusieurs appareils Withings ?

Omnia : Concept ou réalité ?

Pour l’instant, Omnia n’est pas encore un produit commercialisé. Withings a confirmé que le projet est en cours de développement sans fournir de date de lancement ni de prix estimé. Étant donné l’historique de l’entreprise — notamment des délais parfois longs entre l’annonce et la commercialisation de ses produits — il est probable que les consommateurs devront patienter avant de voir Omnia arriver sur le marché, si toutefois il est lancé.

Withings a prévu des démonstrations d’Omnia lors du CES 2025, ce qui permettra de mieux évaluer si ce miroir connecté est à la hauteur de ses promesses ou s’il rejoint la liste des concepts ambitieux, mais jamais réalisés. Quoi qu’il en soit, Omnia reflète clairement la direction que prend la technologie de santé connectée.

Avec une convergence des innovations technologiques, des capteurs avancés et des capacités d’IA, Omnia n’est pas seulement une vision d’avenir — c’est une déclaration sur l’évolution de la santé numérique.