Accueil » CES 2025 : Anker dévoile un chargeur mural 140W intelligent et compact

CES 2025 : Anker dévoile un chargeur mural 140W intelligent et compact

CES 2025 : Anker dévoile un chargeur mural 140W intelligent et compact

Anker a élargi son portefeuille de solutions de charge avec un nouveau chargeur mural 140W, dévoilé au CES 2025. Ce modèle innovant intègre un écran offrant des informations en temps réel sur l’état de charge, ainsi qu’une nouvelle conception des ports USB pour plus de stabilité.

L’écran intégré de ce chargeur ne se contente pas de signaler si la charge rapide est activée ; il va plus loin en affichant :

La puissance en temps réel utilisée par chaque port USB.

Une estimation de la puissance totale restante.

Un odomètre, enregistrant la durée d’utilisation totale du chargeur et la consommation énergétique cumulée.

Une page de surveillance de la température, idéale pour s’assurer d’une utilisation sécurisée.

Ce niveau de transparence permet aux utilisateurs de mieux comprendre et optimiser la charge de leurs appareils.

Anker, puissance et compatibilité

Le chargeur 140W offre trois ports USB-C et un port USB-A, compatibles avec les principales technologies de charge rapide, comme PD 3.1 et UFCS. Voici les spécifications de puissance :

Les deux premiers ports USB-C délivrent jusqu’à 140 W chacun.

Le troisième port USB-C fournit jusqu’à 40 W.

Le port USB-A offre une puissance maximale de 33 W.

Toutefois, la puissance totale ne peut pas dépasser 140W lorsque plusieurs appareils sont branchés simultanément.

Ce chargeur est conçu pour fonctionner avec une large gamme d’appareils, des smartphones aux ordinateurs portables, éliminant ainsi le besoin de transporter plusieurs chargeurs.

Une conception pratique et portable

La conception des ports USB a été repensée pour permettre un branchement vertical des câbles, ce qui stabilise la connexion et réduit les risques de débranchement accidentel. Comparé à la Anker Prime Charger 250 W, le modèle 140 W est plus compact et pensé pour une utilisation portable ou murale.

Bien que le Prime Charger 250W propose davantage de ports (quatre USB-C et deux USB-A) et une puissance supérieure, ce nouveau modèle 140W se distingue par sa légèreté et son design optimisé pour un usage quotidien.

Comparaison et disponibilité

Ce chargeur est très similaire au Prime Charger 250W, qui reste la solution idéale pour les utilisateurs ayant de nombreux appareils nécessitant une charge rapide et puissante. En revanche, le 140W se destine davantage à ceux qui privilégient la portabilité et l’efficacité dans un format réduit.

Anker a confirmé une disponibilité prochaine sur son site officiel, mais son prix européen n’est pas encore connu. Il est vendu au prix de 89,99 dollars. Cependant, il est probable que ce modèle soit plus abordable que le 250W, qui est vendu à un prix premium.

Avec ce chargeur mural 140W, Anker continue de démontrer son expertise en proposant des solutions innovantes pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes.