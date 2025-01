CES 2025 : Aiper dévoile un arroseur connecté et écologique, le IrriSense

Réputé pour ses robots nettoyeurs de piscine innovants, Aiper élargit son portefeuille avec une solution intelligente pour l’entretien des pelouses : l’arroseur intelligent IrriSense, présenté lors du CES 2025.

Ce système d’arrosage avancé promet de simplifier l’entretien des jardins tout en optimisant l’efficacité et en réduisant le gaspillage d’eau.

Conçu pour être facile à utiliser, l’arroseur IrriSense ne nécessite ni tuyaux enterrés ni installations complexes. Il est équipé d’un câble d’alimentation étanche de 10 m et se connecte directement à un tuyau d’arrosage standard, éliminant le besoin de matériel supplémentaire. L’installation ne prend qu’environ 15 minutes. Le dispositif est fixé au sol à l’aide de quatre piquets amovibles, ce qui permet de le retirer facilement pour tondre la pelouse ou changer son emplacement.

Cette flexibilité en fait une solution idéale pour les propriétaires recherchant une option d’arrosage non permanente et mobile.

Cartographie intelligente et personnalisation du IrriSense

L’IrriSense va bien au-delà des arroseurs traditionnels grâce à sa technologie de cartographie intelligente, accessible via l’application mobile Aiper. Les utilisateurs peuvent créer des cartes personnalisées de leur jardin en indiquant manuellement les zones à arroser. Ce système limite les zones sur-arrosées et réduit la consommation d’eau grâce à une gestion ciblée.

Avec son algorithme Re-Spray, l’arroseur assure une couverture uniforme à 99 %, en ciblant automatiquement les zones insuffisamment arrosées pour garantir une croissance homogène de la pelouse. Capable d’atteindre une portée de 12 m et de couvrir une surface allant jusqu’à 400 m2, l’IrriSense est idéal pour des jardins de taille moyenne à grande.

L’arroseur IrriSense propose des fonctionnalités avancées pour programmer les arrosages et s’adapter aux conditions climatiques. Les utilisateurs peuvent planifier des routines d’arrosage personnalisées via l’application mobile. Grâce aux capteurs intégrés et aux données météorologiques, l’arroseur peut éviter un arrosage excessif en annulant les sessions après une pluie. De plus, des capteurs de sol indépendants surveillent en permanence le niveau d’humidité pour garantir que la pelouse est irriguée uniquement lorsque cela est nécessaire.

Fonctionnalités supplémentaires

L’IrriSense propose un mode rafraîchissement des plantes, qui délivre de courtes pulvérisations d’eau lors des journées chaudes pour refroidir la pelouse sans risque de sursaturation. Pour les grands jardins ou les besoins particuliers, il est possible d’installer plusieurs unités IrriSense afin d’étendre la zone de couverture. L’arroseur peut également être utilisé pour appliquer des fertilisants liquides ou des pesticides, ajoutant une dimension supplémentaire à ses fonctionnalités.

Prix et disponibilité du IrriSense

L’arroseur connecté IrriSense sera disponible à partir de mai 2025 au prix de 399 dollars (aucune information sur le prix français à l’heure actuelle). Avec sa combinaison de précision, d’automatisation et de durabilité, le IrriSense de Aiper marque une avancée majeure dans l’entretien des pelouses, rendant cette tâche plus simple et plus respectueuse de l’environnement.