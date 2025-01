CES 2025 : Lenovo dévoile les ThinkPad X9 Aura Edition pour les professionnels

Lors du CES 2025, Lenovo a dévoilé les nouveaux ThinkPad X9 Aura Edition, déclinés en deux tailles : 14 pouces et 15 pouces. Ces ordinateurs portables premium, dotés de processeurs Intel Core Ultra, sont conçus pour offrir un mélange parfait entre performances professionnelles et usage personnel, tout en intégrant des innovations comme l’assistant Lenovo AI Now et un design facilitant la réparabilité.

L’innovation phare des ThinkPad X9 réside dans leur conception Engine Hub, un système qui regroupe les composants critiques et les connecteurs dans une seule zone. Ce design améliore significativement la gestion thermique, permettant aux laptops de rester performants sur de longues sessions de travail sans surchauffer. Il simplifie également l’accès aux pièces pour les réparations, comme la batterie ou le SSD, via un panneau D amovible, rendant ces ordinateurs plus facilement réparables.

Grâce à cette conception, les ThinkPad X9 restent compacts et légers, tout en offrant une connectivité renforcée avec des ports Thunderbolt des deux côtés pour brancher des docks, moniteurs ou autres périphériques USB-C.

Lenovo AI Now: Un assistant intelligent intégré et respectueux de la vie privée

Les ThinkPad X9 sont équipés de Lenovo AI Now, un assistant intelligent basé sur la technologie Llama 3.0 de Meta, qui garantit que les données privées restent stockées en local sur l’appareil. Cet assistant vise à simplifier les tâches courantes comme :

L’organisation de documents

La gestion du périphérique

Les recherches rapides de fichiers et de connaissances

Des futures mises à jour promettent des fonctionnalités avancées, telles que la prise en charge de plusieurs langues (français, allemand, espagnol) et des capacités de résumé automatique de documents.

Configurations techniques et caractéristiques des ThinkPad X9

Les ThinkPad X9 Aura Edition sont disponibles en deux tailles et partagent des caractéristiques techniques communes tout en offrant des options adaptées à différents besoins :

ThinkPad X9 14 Aura Edition

Écran : 14 pouces (versions tactile et non tactile)

Processeur : Jusqu’au Intel Core Ultra 7

Mémoire vive : Jusqu’à 32 Go LPDDR5x

Stockage : Jusqu’à 2 To de SSD PCIe Gen4

Graphiques : Intel Arc Xe2

Batterie : 55Whr (remplaçable par l’utilisateur)

Poids : 1,21 kg

ThinkPad X9 15 Aura Edition

Écran : 15,3 pouces (versions tactile et non tactile)

Processeur : Jusqu’au Intel Core Ultra 7

Mémoire vive : Jusqu’à 32 Go LPDDR5x

Stockage : Jusqu’à 2 To de SSD PCIe Gen4

Graphiques : Intel Arc Xe2

Batterie : 80Whr (remplaçable par l’utilisateur)

Poids : 1,45 kg

Conçus pour la mobilité et la sécurité

Les deux modèles sont équipés de nombreuses options de sécurité, notamment un lecteur d’empreintes digitales, une caméra IR pour la reconnaissance faciale et du module TPM (Trusted Platform Module).

Ils incluent également des technologies modernes comme le Wi-Fi 7 et un port HDMI 2.1 pour une connectivité polyvalente.

Prix et disponibilité

Les ThinkPad X9 Aura Edition seront disponibles dès février 2025 :

ThinkPad X9 14 Aura Edition : À partir de 1 399 dollars

ThinkPad X9 15 Aura Edition : À partir de 1 549 dollars

Ces modèles pourront être commandés sur le site officiel de Lenovo ainsi que chez des revendeurs partenaires.

Avec leur combinaison de performances de pointe, de mobilité optimisée et de facilité de maintenance, les ThinkPad X9 Aura Edition s’adressent aux professionnels exigeants et aux utilisateurs polyvalents. Leur longue autonomie et leur assistant AI intégré renforcent leur attractivité, en particulier pour ceux qui recherchent un outil de travail fiable et durable dans un design élégant et fonctionnel.