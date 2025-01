Accueil » CES 2025 : Razer Blade 16 (2025), plus fin, plus puissant, et enfin AMD !

Au CES 2025, Razer vient de dévoiler une refonte majeure de son célèbre Blade 16, combinant un design ultra-fin, de nouvelles options de processeur et GPU, ainsi que des améliorations au niveau de l’audio et du clavier. Ce modèle 2025 promet d’offrir une expérience gaming et multitâche encore plus performante tout en étant plus compact et raffiné que jamais.

Le Razer Blade 16 (2025) est désormais plus fin de 30 % par rapport à son prédécesseur de 2024. Avec une épaisseur de seulement 14,9 mm à l’avant et 17,4 mm à l’arrière (sans inclure les pieds), il rivalise avec des machines comme le MacBook Pro de 16 pouces (15,5 mm, pieds inclus). Cette réduction d’épaisseur s’accompagne d’une augmentation de la profondeur, passant à 250,5 mm contre 244 mm pour le modèle précédent.

Malgré cette compacité accrue, Razer a réussi à intégrer un clavier amélioré avec une course de touches de 1,5 mm, contre seulement 1 mm sur le modèle précédent. Une nouvelle touche dédiée à Copilot fait également son apparition, soulignant l’intégration d’outils intelligents dans l’écosystème Razer.

Sous le capot, le Blade 16 est désormais disponible avec un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 — une première pour la série Blade 16 — et un GPU NVIDIA de nouvelle génération. Cette combinaison promet des performances puissantes pour les jeux exigeants et les tâches créatives, tout en offrant une meilleure efficacité énergétique.

Blade 16 (2025), un écran OLED et un système audio repensé

L’écran OLED de 16 pouces en Quad HD+ à 240 Hz, introduit en 2024, fait son retour. Ce panneau, doté d’un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms, est idéal pour les joueurs à la recherche d’une qualité d’image exceptionnelle et d’une réactivité optimale. Côté audio, Razer a revu son système en passant de quatre à six haut-parleurs, améliorant ainsi l’immersion sonore. Que ce soit pour les jeux ou le multimédia, cette mise à niveau devrait offrir une expérience audio nettement plus riche et détaillée.

Pour lutter contre la chaleur, souvent critiquée sur ses modèles précédents, Razer a introduit un nouveau gel thermique qui couvre une plus grande surface interne. Cette solution vise à maintenir des performances optimales tout en limitant la surchauffe, un problème récurrent sur le modèle 2024.

Cependant, le Blade 16 (2025) est équipé d’une batterie légèrement plus petite que son prédécesseur, avec une capacité de 90 Wh contre 95,2 Wh auparavant. Bien que Razer promet une charge rapide permettant de récupérer 80 % de batterie en seulement 45 minutes, cela pourrait être une limitation pour les sessions prolongées.

Le choix de l’AMD Ryzen AI 9 HX 370 pourrait néanmoins compenser cette réduction. Lors de tests effectués sur d’autres machines équipées de ce processeur, comme l’Asus ROG Zephyrus G16, le modèle AMD a montré une meilleure autonomie en tâches non gaming et une gestion thermique plus efficace par rapport aux processeurs Intel concurrents.

Disponibilité et prix

Le Razer Blade 16 (2025) sera disponible au cours du premier trimestre de 2025. Si Razer n’a pas encore communiqué de prix officiel, il est certain que ce laptop gaming premium restera dans une fourchette tarifaire élevée, fidèle à la réputation de la marque.

Ce nouveau modèle est une véritable évolution, combinant un design épuré, des composants haut de gamme et des améliorations clés pour les joueurs et les créateurs. Reste à voir comment il se comportera en conditions réelles, mais tout porte à croire qu’il s’agira d’un incontournable pour les amateurs de performances dans un format compact.